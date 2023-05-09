إطلاق نار على كنيس يهودي بتونس خلال وجود المئات

هبة بريس _ وكالات

قال ساكن بجزيرة جربة التونسية، الثلاثاء، إنه سمع دوي إطلاق نار قرب “كنيس الغربية” اليهودي بالجزيرة خلال احتضانه فعاليات دينية سنوية، ولم يرد بعد تأكيد رسمي لذلك.

وقالت اذاعة موزاييك المحلية إنه تم العثور على جثة رجل شرطة مقتولاً بمركز الميناء بجزيرة جربة وإنه سُمع اطلاق نار، ولكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

ولم تتضح على الفور معلومات رسمية بشأن مصدر إطلاق النار من وزارة الداخلية.

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