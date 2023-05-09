إطلاق نار على كنيس يهودي بتونس خلال وجود المئات

2023-05-09 / 22:32
1
هبة بريس _ وكالات

قال ساكن بجزيرة جربة التونسية، الثلاثاء، إنه سمع دوي إطلاق نار قرب “كنيس الغربية” اليهودي بالجزيرة خلال احتضانه فعاليات دينية سنوية، ولم يرد بعد تأكيد رسمي لذلك.

وقالت اذاعة موزاييك المحلية إنه تم العثور على جثة رجل شرطة مقتولاً بمركز الميناء بجزيرة جربة وإنه سُمع اطلاق نار، ولكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.

ولم تتضح على الفور معلومات رسمية بشأن مصدر إطلاق النار من وزارة الداخلية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنسعيد يتباحث مع نظيريه السنغالي والصومالي

بنسعيد يتباحث مع نظيريه السنغالي والصومالي

2023-05-09 / 23:36
Photo of وفاة صاحب “المحادثة الشهيرة” مع جيفارا

وفاة صاحب “المحادثة الشهيرة” مع جيفارا

2023-05-09 / 23:19
Photo of مدير التراث الثقافي : من المرتقب أن يتم تسجيل القفطان المغربي رسميا في اليونيسكو سنة 2025

مدير التراث الثقافي : من المرتقب أن يتم تسجيل…

2023-05-09 / 22:46
Photo of دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يخطف التعادل من أرض ريال مدريد

دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يخطف التعادل من أرض ريال…

2023-05-09 / 22:12
Photo of إدانة ترامب بـ”الاعتداء الجنسي”.. والرئيس السابق يعلق على الحكم

إدانة ترامب بـ”الاعتداء الجنسي”.. والرئيس السابق يعلق على الحكم

2023-05-09 / 22:00
Photo of بركة …التوجيهات الملكية تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي

بركة …التوجيهات الملكية تهدف إلى ضمان الأمن المائي والغذائي

2023-05-09 / 21:23
Photo of بركان..المضاربة في الشعير المدعم تجر 3 أشخاص للإعتقال

بركان..المضاربة في الشعير المدعم تجر 3 أشخاص للإعتقال

2023-05-09 / 20:54
Photo of سجلت أعلى معدل إعدامات في العالم.. إنها إيران

سجلت أعلى معدل إعدامات في العالم.. إنها إيران

2023-05-09 / 20:39
Photo of غينيا تجدد التأكيد على دعمها القوي لمغربية الصحراء

غينيا تجدد التأكيد على دعمها القوي لمغربية الصحراء

2023-05-09 / 20:22
Photo of الناظور .. إنتشار بائعات الهوى على الكورنيش يؤرق الساكنة

الناظور .. إنتشار بائعات الهوى على الكورنيش يؤرق الساكنة

2023-05-09 / 20:05

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق