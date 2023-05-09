بركان..المضاربة في الشعير المدعم تجر 3 أشخاص للإعتقال

2023-05-09 / 20:54
0
هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء 09 ماي، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مستخدمان في مؤسسة عمومية لدعم الاستثمار الفلاحي وتاجر، وذلك للاشتباه في تورطهم في المضاربة في مادة الشعير المدعم وترويجها في السوق السوداء.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المستخدمين الموقوفين في التلاعب في لوائح المستفيدين من شحنات مادة الشعير المدعم من قبل الدولة، قبل تغيير وجهتها وترويجها بالسوق السوداء مقابل أثمنة مضاعفة وذلك بالتواطؤ مع المشتبه فيه الثالث الذي يملك وحدة لبيع المواد الفلاحية.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، من حجز ما مجموعه ثمانية أطنان من مادة الشعير المدعم، من بينها ستة أطنان جرى حجزها بمخزن يديره المشتبه فيه الرئيسي بمدينة بركان، وطنين إضافيين من نفس المادة على متن سيارة نفعية جرى حجزها بعين المكان، فضلا عن حجز مجموعة من الإيصالات التي تتضمن معطيات حول كميات مادة الشعير المدعم التي يتم التلاعب بها وترويجها بشكل غير مشروع.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of سجلت أعلى معدل إعدامات في العالم.. إنها إيران

سجلت أعلى معدل إعدامات في العالم.. إنها إيران

2023-05-09 / 20:39
Photo of غينيا تجدد التأكيد على دعمها القوي لمغربية الصحراء

غينيا تجدد التأكيد على دعمها القوي لمغربية الصحراء

2023-05-09 / 20:22
Photo of الناظور .. إنتشار بائعات الهوى على الكورنيش يؤرق الساكنة

الناظور .. إنتشار بائعات الهوى على الكورنيش يؤرق الساكنة

2023-05-09 / 20:05
Photo of ألمانيا تسجل ارتفاعا كبيرا في معدل الجريمة بدوافع إيديولوجية

ألمانيا تسجل ارتفاعا كبيرا في معدل الجريمة بدوافع إيديولوجية

2023-05-09 / 20:01
Photo of الملك يترأس جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب

الملك يترأس جلسة عمل خصصت لتتبع البرنامج الوطني للتزود…

2023-05-09 / 19:46
Photo of “التوقيف” مع “الغرامة ” لمسؤول رياضي تحرش بمدربة

“التوقيف” مع “الغرامة ” لمسؤول رياضي تحرش بمدربة

2023-05-09 / 19:42
Photo of إتلاف منتوجات فلاحية متجهة لأوروبا يجر وزير الفلاحة للمساءلة

إتلاف منتوجات فلاحية متجهة لأوروبا يجر وزير الفلاحة للمساءلة

2023-05-09 / 19:08
Photo of وزارة بنموسى تدعو أسر التلاميذ إلى التسجيل بالسجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد

وزارة بنموسى تدعو أسر التلاميذ إلى التسجيل بالسجل الوطني…

2023-05-09 / 18:44
Photo of كيف ستعمل الحكومة على ضبط ومراقبة أسعار بيع مواشي العيد ؟

كيف ستعمل الحكومة على ضبط ومراقبة أسعار بيع مواشي…

2023-05-09 / 18:38
Photo of السكوري: “الحكومة كانت واعية أن مسلسل الحوار الاجتماعي لن يكون سهلا”

السكوري: “الحكومة كانت واعية أن مسلسل الحوار الاجتماعي لن…

2023-05-09 / 17:24

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق