بركان..المضاربة في الشعير المدعم تجر 3 أشخاص للإعتقال

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة بركان بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الثلاثاء 09 ماي، من توقيف ثلاثة أشخاص، وهم مستخدمان في مؤسسة عمومية لدعم الاستثمار الفلاحي وتاجر، وذلك للاشتباه في تورطهم في المضاربة في مادة الشعير المدعم وترويجها في السوق السوداء.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى تورط المستخدمين الموقوفين في التلاعب في لوائح المستفيدين من شحنات مادة الشعير المدعم من قبل الدولة، قبل تغيير وجهتها وترويجها بالسوق السوداء مقابل أثمنة مضاعفة وذلك بالتواطؤ مع المشتبه فيه الثالث الذي يملك وحدة لبيع المواد الفلاحية.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، من حجز ما مجموعه ثمانية أطنان من مادة الشعير المدعم، من بينها ستة أطنان جرى حجزها بمخزن يديره المشتبه فيه الرئيسي بمدينة بركان، وطنين إضافيين من نفس المادة على متن سيارة نفعية جرى حجزها بعين المكان، فضلا عن حجز مجموعة من الإيصالات التي تتضمن معطيات حول كميات مادة الشعير المدعم التي يتم التلاعب بها وترويجها بشكل غير مشروع.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف باقي المساهمين والمشاركين في هذا النشاط الإجرامي.

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