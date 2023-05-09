الناظور .. إنتشار بائعات الهوى على الكورنيش يؤرق الساكنة

2023-05-09 / 20:05
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هبة بريس : الناظور

تعرف مدينة الناظور خاصة و نحن مقبلون على فترة الصيف، توافد عددا كبيرا من بائعات الهوى وممتهنات الدعارة، وإتخاذهن للكورنيش ومناطق الترفيه وبعض الفنادق والشقق المعدة للكراء، اماكن لإصطياد الزبائن لإشباع النزوة بمبالغ مالية تصل أحيانا إلى 1000 درهم لليلة الحمراء الواحدة.

كما أن إنتشارهن على طول كورنيش الناظور، خلق تدمرا لدى الساكنة من تصرفاتهن عبر التفاوض والإغراءات الجنسية ذات الإيحاءات غير الأخلاقية، وملابس غير محتشمة بالشارع العام التي أصبحت مشاهد متكررة يوميا، كما تعمد بعض المومسات إلى اتخاذ المطاعم ومحلات الوجبات الخفيفة والمحلات التجارية والشوارع الرئيسية أمكنة يجلبن إليها الباحثين عن قضاء نزواتهم.

ويطالبون بضرورة تكثيف الدوريات الأمنية من أجل القضاء على هذه الآفة التي تتسبب في العراك الليلي والصراخ والضجيج وإزعاج الساكنة القريبة من أماكن تواجدهن.

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