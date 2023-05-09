كيف ستعمل الحكومة على ضبط ومراقبة أسعار بيع مواشي العيد ؟

2023-05-09 / 18:38
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هبة بريس _ ع عياش

مع اقتراب عيد الاضحى تجددت المطالب للحكومة للكشف عن وضعية القطيع الوطني، وضبط ومراقبة أسعار المواشي في ظل الارتفاع المهول لأثمان المواد الغذائية الأساسية.

ووجه حزب “التقدم والاشتراكية” سؤالا مكتوبا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، حول وضعية القطيع الوطني خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وأشار أن الأسر المغربية تتمسك بإحيائها للشعائر الدينية، حيث تستعد للاحتفال بعيد الأضحى المبارك لهذه السنة والذي يحل في أواخر شهر يونيو 2023، في ظل موجة غلاء المحروقات وتأثيرها المباشر على ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وأسعار الأعلاف، وآثار الجفاف على بلادنا وعلى قطيع الماشية وتمدد أزمة انهيار القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

وطالب الحزب الحكومة بالكشف عن وضعية القطيع الوطني، وعن مراقبة وضبط أسعار بيع المواشي في السوق الوطنية سواء على مستوى الأبقار أو الأغنام والماعز، وكذا عن الاستعدادات والترتيبات والإجراءات والتدابير التي ستتخذها لتكون أسعار الأضاحي في مستوى القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين.

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تعليق واحد

  1. الحكومة في خبر كان. يجب إعادة تصريفها لأنها من أصحاب المشاريع والشكارا، السياسة والمال خليط سام

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