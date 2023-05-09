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رجب طيب أردوغان

قبيل الانتخابات.. أردوغان يعلن زيادة أجور العمالة الحكومية ب 45%

2023-05-09 / 15:02
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هبة بريس - وكالات

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، زيادة أجور العمالة الحكومية في البلاد بنسبة 45%، وذلك قبل 5 أيام من الانتخابات الرئاسية والعامة.

جاء ذلك خلال كلمة له في مؤتمر صحفي بالعاصمة أنقرة، بمشاركة وزير العمل والضمان الاجتماعي وداد بيلغين، ورؤساء نقابات عمالية.

وقال الرئيس التركي إن الزيادة الجديدة (45%) مقرر صرفها اعتبارا من يوليوز المقبل، وفق وكالة الأناضول الرسمية.

وأضاف أنه “مع هذه الزيادة سيرتفع أدنى راتب للعمال الحكوميين إلى 15 ألف ليرة تركية (نحو 768 دولارا)”.

وقال أردوغان إن حكومته تعمل في الوقت الحالي على خطة لزيادة الحد الأدنى للأجور ورواتب المتقاعدين.

وتعهد “بزيادة الأجور الصافية للمحاربين القدامى، والمتضررين من الإرهاب وأقارب الشهداء ممن ينضوون تحت بند العمالة الحكومي”.

وشدد الرئيس التركي على أن أوليات حكومته كانت وستبقى دائما “حماية العمالة الحكومية والمواطنين بشكل عام من آثار التضخم”.

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