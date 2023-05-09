شيبا : جاهزون لمواجهة الجزائر.. وسندخل المباراة بدون ضغط لتحقيق التأهل

2023-05-09 / 13:45
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هبة بريس : رياضة

أكد الناخب الوطني سعيد شيبا جاهزية لاعبي منتخب أقل من 17 سنة لمواجهة الجزائر، في المباراة المقررة غدا الأربعاء، ضمن ربع نهائي كأس أمم أفريقيا للفتيان.

وقال شيبا خلال معرض حديثه في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المواجهة:”لقد تدربنا بشكل جيد ونحن جاهزون لمباراة الغد أمام الجزائر”.

وأضاف:”المباراة سندخلها بدون ضغط وسنلعب بأسلوبنا من اجل تحقيق الفوز والتأهل، وعلينا ان تتحلى بالتركيز العالي وأن نستثمر الفرص التي ستتاح لنا”.

وزاد شيبا قائلا :”المباراة لن تكون فرصة للانتقام، وهذه الكأس تدخل عموما في تكوين اللاعبين، والهدف بطبيعة الحال هو بلوغ مونديال الفتيان”.

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