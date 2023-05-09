مربو المواشي: “القطيع المتوفر حاليا يكفي لكل المغاربة في عيد الأضحى”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

جدل كبير ذاك الذي يدور في الأيام الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص عيد الأضحى و العرض و الطلب خاصة مع اقتراب هاته المناسبة التي تعتبر مقدسة لدى أغلب المغاربة.

و في ظل هذا اللغط الكبير، عبر مجموعة من مربي الماعز و الأغنام في حديثهم لهبة بريس أن العرض هذا العام سيكون كافيا لعيد الأضحى حسب مجموعة من المعطيات المتوفرة لديهم.

و أوضح أحد “كبار الكسابة” في المغرب، فضل عدم الكشف عن هويته، أثناء مشاركته في “سيام مكناس” الفلاحي بأن حجم القطيع المتوفر في الوقت الراهن يكفي لكل المغاربة لتأدية شعيرة عيد الأضحى.

و أضاف ذات المتحدث بأن القرار الذي اتخذته الحكومة و القاضي باستيراد كمية من المواشي من بعض الدول الأجنبية سيساهم كذلك في الحفاظ على حجم القطيع الوطني المحلي الموجه لعيد الأضحى.

و شدد مربي الأغنام السالف الذكر على أن القطيع المستورد سيوجه للذبح مباشرة و هو الذي سيباع في الأسواق و الفضاءات التجارية و كذا لدى الجزارة في الوقت الراهن، فيما القطيع المحلي سيتم الاحتفاظ به لبيعه و ذبحه في عيد الأضحى، و سيكون كافيا مقارنة بالطلب.

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