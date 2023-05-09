خنيفرة.. إيداع مدير ورئيس ورش مقلع السجن المحلي ومتابعتهما في حالة اعتقال

2023-05-09 / 12:00
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هبة بريس - خريبكة

أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة يوم أمس الإثنين 08 ماي الجاري، بإيداع مدير ورئيس ورش مقلع للرخام بالسجن المحلي، ومتابعتهما في حالة اعتقال،بتهم تتعلق بالقتل غير العمدي الناتج عن الإهمال وعدم مراعاة النظم والقوانين، وعدم التوفر على سلامة الأجراء وكذا استغلال مقلع في حالة خرق لضوابط الأمن والسلامة المنصوص عليها بدفتر التحملات.

وعاش مقلع بكاف النسور صبيحة يوم 25 أبريل الماضي، على وقع انهيار صخري أودى بحياة اثنان من العمال

واعتبر قرار النيابة العامة بابتدائية خنيفرة، إيداع المسؤولين عن المقلع بالسجن ومتابعتهما في حالة اعتقال، تحولا جذريا في مقاربة القضاء لهذا النواع من الحوادث الدموية التي اودت بحياة عدد كبير من عمال المقالع، وتسببت لآخرين في عاهات مستديمة.

وساد ارتياح كبير على مواقع التواصل الإجتماعي بعد اتخاد النيابة العامة قرار ” الإعتقال ” وهو ما اعتبر مؤشر على أن هناك تغييرا ما يلوح في الأفق ازاء حوادث الشغل المميتة

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