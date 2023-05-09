أولاد التايمة : تحويل بقع سكنية الى حظيرة للمواشي تؤرق السكان مقابل صمت السلطات

ع اللطيف بركة - هبة بريس

حول أحد الاشخاص بقع أرضية الى حظيرة للمواشي بمختلف أصنافها بحي بوخريص السفلي زنقة الخليل الخليل بمدينة أولاد التايمة اقليم تارودانت، وسط إحتجاج السكان وسمط السلطات والمنتخبين .

وقال سكان محتجون في اتصالاتهم بجريدة ” هبة بريس ” أنه رغم مطالبهم للشخص من أجل رفع الضرر عنهم ، غير أن الاخير تجاهلهم وزاد من إصراره على تحويل المكان الى ” رحبة للمواشي ” وما يحمله ذلك اصوات المواشي الى جانب ان المكان تحول إلى ما يشبه ” سوق ” حيث تتوافد الشاحنات من أجل حمل القطعان من الابل والاغنام في كل صباح ومساء، وما يرافق ذلك من ضجيج .

واضاف السكان، أنه رغم علم السلطات بهذا الوضع الذي يقلق راحتهم ، الى جانب انتشار الروائح الكريهة من فضلات المواشي وحشرات، غير أن رفع الضرر عنهم بات مستعصي حله في الوقت الراهن من طرف السلطات المحلية في شخص قائد مقاطعة الكرسي، على أمل تدخل عامل الإقليم ورئيسة بلدية أولاد التايمة، من أجل إيجاد حل لهذه الظاهرة التي حولت المدينة إلى ما يشبه ” قرية ” .

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