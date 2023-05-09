فرانس برس: “صفقة ميسي تمت وسيلعب في السعودية الموسم المقبل”

2023-05-09 / 11:40
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هبة بريس - وكالات

سيلعب نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي الموسم المقبل في السعودية بموجب صفقة “استثنائية وضخمة”، على ما أفاد مصدر مطلع على المفاوضات وكالة “فرانس برس” الثلاثاء.

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام “صفقة ميسي تمت، سيلعب في السعودية الموسم المقبل”.

وتابع أنّ “العقد استثنائي، إنه ضخم، نحن بصدد إنهاء بعض التفاصيل الصغيرة”.

وأفاد ناديه الفرنسي باريس سان جرمان الفرنسي لـ”فرانس برس” في شكل منفصل أنّ عقد بطل العالم البالغ 35 عاماً لا يزال ساريا حتى 30 يونيو المقبل.

وقال مصدر ثان في النادي الفرنسي “لو كان النادي يريد تجديد عقده، لفعل ذلك في وقت مبكر”.

وأكد البرنامج الإسباني الشهير، “شيرينغيتو” أمس أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سيوافق على الانضمام إلى نادي الهلال السعودي.

كما كشف البرنامج أنه من المتوقع أن ينضم له سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا لمدة موسمين إذا وافق برشلونة على إنهاء عقديهما.

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تعليق واحد

  1. السعوديون صرحوا في مونديال قطر على أن كريستيان رولاندوا سيلتحق للعب في السعودية. فعلا التحق. التصريح الثاني لميسي هاهو الان في الطريق إلى السعودية……

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