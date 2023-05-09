الكشف عن تفاصيل العرض النهائي لبرشلونة بشأن التعاقد مع أمرابط

2023-05-09 / 11:17
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هبة بريس : رياضة

جهز نادي برشلونة الاسباني عرضه النهائي للتعاقد مع الدولي المغربي سفيان امرابط، متوسط ميدان فيورنتينا الإيطالي خلال مرحلة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكشفت صحيفة “سبورت” المتخصصة في اخبار برشلونة ان النادي جهز عرضا بقيمة 25 مليون يورو من أجل ضم امرابط، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن اللاعب يرغب بشدة في الانضمام إلى متصدر ترتيب الدوري الإسباني.

ومعلوم أن امرابط كان قاب قوسين او ادنى من الانتقال إلى برشلونة شهر يناير الماضي قبل أن تنهار المفاوضات في آخر لحظة بسبب الشروط المالية لنادي فيورنتينا.

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