فاس.. الحبس النافذ لحارس مؤسسة تعليمية متهم بالاعتداء الجنسي على تلميذات

ع محياوي _ هبة بريس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس حارس مؤسسة تعليمية بمدرسة كراوة بمنطقة تيسة متهم بالاعتداء الجنسي على تلميذات، بـ8 سنوات سجنا نافذة.

وجرى اعتقال الحارس المتهم مؤخرا منذ شهر ونصف تقريبا، بناء على شكايات أسر.

الملف الذي هز المدرسة المذكورة بذات المنطقة، دفع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس والمديرية الإقليمية للتعليم بتاونات، إلى الدخول على خط هذه الفضيحة، حيث تم تنصيب محامي للدفاع عن التلميذات اللواتي تم الاستماع إليهن في جلسة سرية.

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