فاس.. الحبس النافذ لحارس مؤسسة تعليمية متهم بالاعتداء الجنسي على تلميذات

2023-05-09 / 11:07
1
ع محياوي _ هبة بريس

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس حارس مؤسسة تعليمية بمدرسة كراوة بمنطقة تيسة متهم بالاعتداء الجنسي على تلميذات، بـ8 سنوات سجنا نافذة.

وجرى اعتقال الحارس المتهم مؤخرا منذ شهر ونصف تقريبا، بناء على شكايات أسر.

الملف الذي هز المدرسة المذكورة بذات المنطقة، دفع كل من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس والمديرية الإقليمية للتعليم بتاونات، إلى الدخول على خط هذه الفضيحة، حيث تم تنصيب محامي للدفاع عن التلميذات اللواتي تم الاستماع إليهن في جلسة سرية.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أولاد التايمة : تحويل بقع سكنية الى حظيرة للمواشي تؤرق السكان مقابل صمت السلطات

أولاد التايمة : تحويل بقع سكنية الى حظيرة للمواشي…

2023-05-09 / 12:55
Photo of مربو المواشي: “القطيع المتوفر حاليا يكفي لكل المغاربة في عيد الأضحى”

مربو المواشي: “القطيع المتوفر حاليا يكفي لكل المغاربة في…

2023-05-09 / 12:30
Photo of خنيفرة.. إيداع مدير ورئيس ورش مقلع السجن المحلي ومتابعتهما في حالة اعتقال

خنيفرة.. إيداع مدير ورئيس ورش مقلع السجن المحلي ومتابعتهما…

2023-05-09 / 12:00
Photo of عشرات الكلاب الضالة تثير الرعب ضواحي المحمدية وسط تجاهل السلطات

عشرات الكلاب الضالة تثير الرعب ضواحي المحمدية وسط تجاهل…

2023-05-09 / 10:45
Photo of إيداع 3 دركيين بالجديدة السجن المحلي

إيداع 3 دركيين بالجديدة السجن المحلي

2023-05-09 / 10:41
Photo of الرصاص يلعلع بآيت ملول لإيقاف شخص عرض عناصر أمن للخطر

الرصاص يلعلع بآيت ملول لإيقاف شخص عرض عناصر أمن…

2023-05-09 / 09:58
Photo of طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2023-05-09 / 09:09
Photo of وجدة .. محاولة إن– تحار طالبة جامعية بتناولها أقراص مهدئة

وجدة .. محاولة إن– تحار طالبة جامعية بتناولها أقراص…

2023-05-08 / 23:50
Photo of وجهة أكادير تتعزز برحلات جوية مباشرة تربطها بستوكهولم وكوبنهاغن

وجهة أكادير تتعزز برحلات جوية مباشرة تربطها بستوكهولم وكوبنهاغن

2023-05-08 / 23:00
Photo of ميدلت.. إنهاء أشغال إنجاز مركز كهربائي استراتيجي

ميدلت.. إنهاء أشغال إنجاز مركز كهربائي استراتيجي

2023-05-08 / 21:25

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق