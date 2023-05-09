في مقدمتهم بصير و النيبت.. الجامعة تشرع في تكوين قدماء اللاعبين المغاربة و الأفارقة

2023-05-09 / 12:13
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هبة بريس ـ رياضة 

تنظم الإدارة التقنية الوطنية التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم المرحلة الأولى من الدورة التكوينية الخاصة للحصول على دبلوم A CAF لفائدة مدربين مغاربة و أجانب.

ويندرج تنظيم هده الدورة في إطار المواكبة و الدعم المخصص من الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للإتحادات الكروية الإفريقية التي لها شراكة مع الجامعة.

ويشارك في هذه الدورة التكوينية الخاصة، التي ستجرى بمركب محمد السادس لكرة القدم، مدربون من جنسيات مختلفة، يمارسون حاليا ضمن فرق محلية أو منتخبات وطنية.

و من بين المستفيدين من هاته الدورة التدريبية يوجد 13 مدربا مغربيا حاصلا على آخر نسخة من دبلوم (B Fast Track)، المخصص للاعبين الدوليين القدامى، فضلا على لاعبين قدماء من زامبيا و ليبيريا و التشاد و بوركينا فاصو. إثيوبيا و السينغال.

كما أن هذه الدورة التكوينية الخاصة، تعرف مشاركة لاعبين دوليين مغاربة سابقون من بينهم نور الدين النيبت و صلاح الدين بصير و الطاهر لخلج و يوسف حجي و سفيان علودي و فوزي برازي و يوسف مختاري.

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