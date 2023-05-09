دونالد ترامب

الادعاء الإيراني يستدعي ترامب في قضية اغتيال قاسم سليماني

2023-05-09 / 10:10
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هبةبريس - وكالات

أعلن المدعي العام بطهران إصدار مذكرة استدعاء بحق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير خارجيته وقائد القيادة المركزية للجيش الأمريكي بقضية اغتيال قاسم سليماني.

وذكر المدعي العام علي صالحي أنه خلال التحقيق في قضية اغتيال قائد قوة القدس في الحرس الثوري قاسم سليماني، تم تحديد 97 متهما أمريكيا وملاحقتهم قضائيا، وإصدار قرار باستدعاء 73 منهم، بينهم ترامب ومايك بومبيو وقائد القيادة المركزية الجنرال كينيث ماكنزي.

وأشار إلى أنه تم توجيه طلبات منفصلة للتعاون القضائي، إلى 9 دول، تدخلت في اغتيال سليماني.

ولفت مراسلنا، إلى أن حجم ملف الادعاء يبلغ 12 ألف صفحة تم جمعها في 60 مجلدا.

وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أكد أن وزارة الخارجية والسلطة القضائية تواصلان ملاحقة من اغتالوا سليماني ورفاقه في مطار بغداد، قبل 3 أعوام.

وفي السياق، أعلنت السلطات الإيرانية، إصدار مذكرات اعتقال لأشخاص في العراق على صلة بجريمة اغتيال سليماني، مشيرة إلى أن “هؤلاء المتهمين من رعايا 3 إلى 4 دول”.

من جهته، قال وزير الدفاع الإيراني، العميد محمد رضا أشتياني، إن “الانتقام لدماء الشهيد سليماني ما زال في أجندة القوات المسلحة”.

وقتل قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس في 3 يناير 2020 بغارة صاروخية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.

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‫3 تعليقات

  3. ترامب احسن رئيس في التاريخ الامريكي نحع في قتل الارهابي سليمان تحيا امريكا واسرائيل لا نقول الا من يرضى المغرب عتشت الصحراء المغربية

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