اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

الرصاص يلعلع بآيت ملول لإيقاف شخص عرض عناصر أمن للخطر

2023-05-09 / 09:58
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هبة بريس

اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير لاستخدام أسلحتهم الوظيفية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء 09 ماي الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية، كان في حالة تخدير واندفاع قوية، وعرّض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير باستعمال السلاح الأبيض بمدينة أيت ملول.

وكانت عناصر الشرطة قد تدخلت من أجل توقيف المعني بالأمر بسبب إحداثه للفوضى واعتدائه على الأشخاص والممتلكات بالشارع العام، غير أنه رفض الامتثال وعرض عناصر الدورية لمقاومة عنيفة كما ألحق خسائر مادية بالواقية الزجاجية لسيارة الشرطة، الأمر الذي اضطر حارس أمن لاستخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق عيارات تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكّن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وتوقيفه رفقة شريكه في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، فضلا عن حجز سلاحين أبيضين تم استعمالهما في هذا الاعتداء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم الاحتفاظ بشريكه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن اشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما.

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