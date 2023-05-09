رفض الزواج منها فأضرمت النار بجسدها.. واقعة بشعة تهز البيضاء
هبة بريس - البيضاء
إهتزت إقامة الزبير بمقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء، على وقع إشتعال النيران في جسد سيدة ، مساء الإثنين 8 ماي الجاري .
ووفق مصادر مطلعة لهبة بريس ، فإن شابادخل مع سيدة في الاربعينات من عمرها في علاقة غرامية لم تتم بالزواج بسبب رفض الأهل ، مما تطور الى خلافات إنتهت بحريق السيدة ، نقلت على إثره في حالة حرجة الى مستشفى الحسني و منه الى المستشفى الجامعي ابن رشد.
الحادث، أعقبه إستنفار أمني لدائرة الشرف ومصالح الشرطة القاضئية بالحي الحسني للكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا الحادث الأليم ، بعد تضارب الأراء في الجهة المتسببة فيه ، حيث يروج أن الضحية هي من أقدمت على إحراق نفسها ،و جهات أخرى ترى أن الفاعل هو العشيق .
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3 تعليقات
ومن الحب ما قتل.. اللهم اهدي هذه السيدة.
رفض عائلتها هذآ الزواج راجع إلى السن ، ربما هي اكبر منه سنا وهذا ما جعل عائلتها ترفضه.
الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج بالسيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها اكبر منه 25 سنة لهذا السن ليس عرقلة في زواجهما .