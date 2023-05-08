“وكر الذيب” مسرحية تخترق عوالم اليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي

2023-05-08 / 23:09
نجلاء مزيان: هبة بريس

تعتزم جمعية “فنار للفنون” تقديم عرض مسرحية “وكر الذيب” يوم الأربعاء المقبل بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط.

في قالب هزلي كوميدي تقترب مسرحية و”كر الذيب” من العالم الافتراضي بمنصاته اليوتيوب والفيسبوك، في تجربة منفردة في العالم العربي والمغرب خصوصا، للكشف عن ثنائية التناقضات التي تعمل في ثنايا هذا الوكر المملوء بالألغاز والأسرار …

وتتضمن”وكر الذيب” المسرحية الهزلية الكوميدية مشهدين قويين، تعالج من خلالهما أثر الفيسبوك واليوتوب ومواقع التواصل الاجتماعي السلبي والإيجابي في جميع مناحي الحياة، وتفكك مكونات هذه الوسائل التواصلية التناقضية.

وكذلك، تعالج المسرحية عبر شخوصها بعض مساوئ وايجابيات مواقع التواصل الاجتماعي، ليس كظاهرة سوسيولوجية تقتضي التسلح بالمناهج والمعارف الأكاديمية، رغم ندرتها، باعتبارها ظاهرة جديدة تحتاج للمسافة والزمن حتى يمكن اجتراح مكامن العطب فيها، بل كنمط عيشي يومي لكل أفرادها الستة العالم منهم والجاهل.

مسرحية “وكر الذيب” تحتضنها جمعية فنار للفنون، وهي من تأليف عبد الغفور أجانا وإخراج صبيرة حوات وتشخيص ثلة من الممثلين أبرزهم: حسن مكيات، سكينة درابيل، نزهة عبروق،صبيرة حوات،حنان كوكب،أحمد الحياني،بشرى المغاوري،عادل محمدات، فيما كان الإشراف العام لعبد الرحيم العلام، والعلاقات العامة والتصوير الفوتوغرافي للعربي الرطل.

و جدير بالذكر أنه سيتم العرض الأول للمسرحية يوم الأربعاء 10 ماي الجاري بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط على الساعة الثامنة مساء.

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