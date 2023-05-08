(فيديو) حمد الله يسجل هدفا جديدا ويساهم في قيادة إتحاد جدة للفوز أمام أبها

2023-05-08 / 22:09
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هبة بريس : رياضة

ساهم الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله في قيادة إتحاد جدة للفوز على ضيفه أبها بأربعة أهداف دون رد، مساء اليوم الإثنين، ضمن الجولة 26 من الدوري السعودي.

ووقع حمد الله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 18 من الجولة الأولى.

وعزز حمد الله بهذا الهدف صدارة هدافي الدوري السعودي بعدما رفع حصيلته التهديفية هذا الموسم إلى 20 هدفا.

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