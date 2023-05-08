مريم التوزاني أول مغربية تنضم إلى لجنة تحكيم “كان” السينمائي

نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلنت شركة “عليان للانتاج” انضمام المخرجة المغربية مريم التوزاني إلى لجنة تحكيم النسخة القادمة من مهرجان “كان” السينمائي، و ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام.

وكشفت الشركة ذاتها أن مريم التوزاني تعد أول شخصية مغربية تنضم إلى لجنة تحكيم “كان” السينمائي الذي سيقام في الفترة الممتدة ما بين 16 إلى 27 ماي.

وفي سياق متصل، أعرب المخرج المغربي عبد الإله الجوهري عن سعادته بهذا الإنجاز، و ذلك عبر حسابه بموقع “فايسبوك”، قائلا :”السينما المغربية تؤكد خلال هذه السنة أنها تسير في الطريق الصحيح السليم، وأن مبدعيها يخطون مسارات ناجحة تؤكد على التفرد وعلو الهمة، وذلك من خلال الحضور في المواعيد الإبداعية العالمية الهامة هنا وهناك، بل وفرض الذات في أحد أهم المهرجانات”.

و أضاف قائلا:” أعني به مهرجان كان، في مسابقاته الرسمية ومختلف فقراته: أربعة أفلام في مسابقتين مهمتين، ومشاركة ثلاثة أفلام في سوق الفيلم ، والأهم من ذلك تواجد المخرجة مريم التوزاني ضمن لجنة تحكيم الفيلم الطويل”.

و واصل قائلا:” كل هذا يدل ويعني أن مكانتنا جد محفوظة وجد معتبرة بين دول العالم، مكانة لم تستطع بعض الدول العريقة في الصناعة السينمائية العالمية احتلالها”.

و اختتم الناقد المغربي تدوينته :”عاش المغرب وعاشت سينماه بمبدعيها وادارييها ونقادها وكل من يساهم في وجودها وتأصيلها”.

و جدير بالذكر أن مهرجان “كان ” هو أحد أهم المهرجانات السينمائية عبر العالم، تم تأسيسه سنة 1946، ويقام كل عام عادة في شهر ماي في مدينة كان جنوب فرنسا.

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