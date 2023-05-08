ميدلت.. إنهاء أشغال إنجاز مركز كهربائي استراتيجي

هبة بريس _ ع محياوي

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه تم، يوم الأحد 7 ماي 2023، إنهاء أشغال إنجاز مركز كهربائي استراتيجي جديد بقدرة 225 كيلوفولط “ميدلت”.

وأوضح المصدر أنه تم إنجاز هذا المركز الكهربائي الجديد من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على بعد حوالي 25 كلم من الجماعة القروية “زايدة” بإقليم “ميدلت”، تمهيدا لنقل الطاقة الكهربائية التي ستنتجها محطة “ميدلت” للطاقة الشمسية حيث يتواجد على بعد 1.5 كلم من موقع المحطة المستقبلية “ميدلت” للطاقة الشمسية.

وأضاف أنه باستثمار إجمالي يقدر ب 65 مليون درهم، تم ربط هذا المرفق الاستراتيجي بالشبكة الكهربائية الوطنية عبر خط كهربائي بقدرة 225 كيلوفولط “خنيفرة-ميبلادن” على طول 27 كلم.

وذكر أنه سيتم تعزيز ربط هذا المركز الكهربائي بالشبكة الكهربائية الوطنية في شهر شتنبر 2023 عبر تشغيل خطين كهربائيين جديدين من الجهد جد العالي لربطه بالمركز الكهربائي “الوالي” بنواحي مدينة “فاس” باستثمار يقدر ب 476 مليون درهم.

يشار إلى أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يقوم بتطوير وتعزيز شبكة الجهد العالي بهذه المناطق من أجل تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية والمساهمة في تحسين جودة الخدمة المقدمة للزبناء.

وفي ظل إنجاز المشاريع الكبرى لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، يواصل المكتب وتيرة تطوير وتعزيز الشبكة الكهربائية على الصعيد الوطني من أجل نقل الطاقة الكهربائية من محطات الإنتاج إلى مراكز الاستهلاك.

وخلص المصدر إلى أنه مع تسريع وتيرة إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة والطموحة بقطاع الكهرباء بالمغرب، يواصل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب سعيه بخطى ثابتة من أجل تنفيذ الاستراتيجية الطاقية الوطنية ومواكبة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بمختلف الأقاليم، وذلك من خلال تعزيز وسائل الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع، مما يضمن التزويد بالطاقة الكهربائية في أفضل الظروف وكذا إبراز المؤهلات الطاقية المتجددة التي تزخر بها المملكة.

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