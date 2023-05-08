فولهام يعمق معاناة “ثعالب ليستر” في الدوري الإنجليزي

2023-05-08 / 21:21
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هبة بريس _ رياضة

فاز فريق فولهام على ضيفه ليستر سيتي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وانتظر أصحاب الأرض عشر دقائق فقط من أجل افتتاح النتيجة عن طريق ويليان من ركلة حرة، وبعدها بثماني دقائق أضاف البرازيلي الآخر كارلوس فينسيوس الهدف الثاني لفولهام.

وقبل نهاية الشوط الأول بقليل سجل الأسكتلندي توم كيرني ثالث أهداف فريقه من تسديدة داخل منطقة الجزاء، وعاد ذات اللاعب ليعزز تقدم فريقه بالهدف الرابع عند الدقيقة الحادية والخمسين.

وتمكن هارفي بارنس من تقليص النتيجة لثعالب ليستر في الدقيقة التاسعة والخمسين من عمر المباراة.

وواصل بعدها فولهم مهرجان أهدافه ليسجل ويليان هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه في الدقيقة السبعين من تسديدة جميلة معاقباً فاردي الذي أهدر فرصة التسجيل من ركلة جزاء (66).

واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى لفريق ليستر سيتي سجل منها جيمس ماديسون هدف فريقه الثاني في الدقيقة الحادية والثمانين، وأضاف بارنس هدف فريقه ليستر الثالث بعد خطأ مشترك بين الدفاع وحارس المرمى.

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