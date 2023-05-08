صندوق محمد السادس للاستثمار يطلق أول دعوة للتعبير عن الاهتمام

هبة بريس _ الرباط

أعلن صندوق محمد السادس للاستثمار “صندوق محمد السادس”، اليوم الاثنين 8 ماي، عن إطلاق أول دعوة للتعبير عن الاهتمام لاختيار شركات التدبير المدعوة إلى إنشاء وتسيير صناديق قطاعية أو موضوعاتية، بهدف تعزيز فرص التمويل من الأموال الذاتية وشبه الذاتية لفائدة المقاولات المغربية.

وتهدف هذه الصناديق المدعوة لتبني أفضل معايير الاستثمار ، لا سيما في المجالات البيئية والاجتماعية والحكامة، وفق بلاغ للصندوق الاثنين 08 ماي 2023، إلى تعزيز قدرات المقاولات على الاستثمار وخلق مناصب شغل مستدامة.

وتتعلق الصناديق الموضوعاتية، في نطاق هذه الدعوة الأولى للتعبير عن الاهتمام، بمجالات الصناعة، أو الابتكار والأنشطة ذات النمو الواعد، أو النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، أو الفلاحة أوالسياحة كموضوعات رئيسي، أو أي مجال آخر يراه أي مقدم عرض مناسبا لعرضه، ولا يدخل في مجال هذه الدعوة الأولى للتعبير عن الاهتمام، كل من قطاع البنيات التحتية، وفرع الشركات الناشئة في مجال الابتكار، وسيكونان موضوع إجراء منفصل.

ويهدف صندوق محمد السادس، وفق البلاغ، إلى رعاية الصناديق الموضوعاتية من خلال المشاركة في رأسمال كل صندوق، وينبغي على شركات التدبير تعبئة رأس المال الباقي من المستثمرين المغاربة أو الأجانب، العامين أو الخاصين، بما في ذلك المشاركة المحتملة لشركات التدبير.

ويجوز لصندوق محمد السادس، حسب تقديره، دراسة أي مخطط هيكلة مبتكر، لا سيما من حيث التوطين والشكل القانوني والنطاق الجغرافي للصناديق الموضوعاتية، وذلك في إطار الشروط المفصلة في دفتر التحملات المتعلق بعملية اختيار شركات التدبير، يضيف البلاغ.

وأفاد المصدر ذاته، أن عملية اختيار شركات التدبير ستتم على عدة مراحل: سيهم الأولى الاختيار الأولي التي تعتمد بشكل خاص على خبرة مقدمي العروض وإستراتيجية الاستثمار المقترحة، وشروط مالية وغير مالية مرضية لصندوق محمد السادس، ومرحلة الاختيار التي تعتمد بشكل خاص على قدرة مقدمي العروض المختارين أوليا على حشد مستثمرين آخرين للمشاركة في الصناديق الموضوعاتية المقترحة، وثالثا مرحلة التفاوض والتعاقد، والتي يتم خلالها التفاوض على شروط العروض المقترحة من قبل مقدمي العروض المختارين، وتعديلها، إذا لزم الأمر، حتى وضع الصيغة النهائية للوثائق القانونية.

ويتم، حسب البلاغ، توجيه هذه الدعوة للتعبير عن الاهتمام دون تمييز إلى أي شركة تدبير بغض النظر عن جنسيتها، ويجب على شركات التدبير الدولية، إذا تم اختيارها لتسيير صناديق موضوعاتية خاضعة للقانون المغربي، إنشاء أو الاعتماد على أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون المغربي لتسيير هذه الصناديق الموضوعاتية، كما يجوز لأي متنافس تقديم ملف.

وبالمسبة الترتيبات العملية، فإنه يجوز، حسب المصدر ذاته، لأي مقدم عرض مهتم أن يطلب الحصول على دفتر التحملات عن طريق إرساله في أقرب وقت ممكن، عن طريق البريد الإلكتروني مع إقرار بالاستلام، خطاب الاهتمام الوارد في المرفق وذلك بعد ملئه على النحو الواجب وتوقيعه من قبل الممثلين القانونيين لمقدم العرض، وذلك على العنوان التالي: ami@fm6i.ma

وخلص البلاغ إلى أنه قد تم تفصيل شروط وأحكام تقديم ملف الترشح، بما في ذلك مكوناته، في دفتر التحملات، كما تم تحديد التاريخ النهائي لتقديم ملفات الترشح من قبل مقدمي العروض استجابةً لدفتر التحملات في 13 يوليوز 2023.

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