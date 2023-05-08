مجلس النواب .. تأجيل انتخاب خليفة محمد مبديع

هبة بريس _ الرباط

تقرر تأجيل جلسة انتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي كانت مقررة اليوم الاثنين 08 ماي 2023، بمجلس النواب.

قال رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، إنه تقرر تأجيل الجلسة العمومية المخصصة لانتخاب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، التي كانت مقررة اليوم الاثنين، بسبب “التوصل بالترشيحات متأخرة، حيث أنه لم يتسن الوقت لدراستها”.

وتابع العلمي أن الترشيحات ستُدرس يوم غد الثلاثاء 09 ماي 2023، خلال اجتماع للمكتب، على أن تتم برمجة جلسة الأسبوع المقبل لانتخاب رئيس للجنة.

وعلاقة بالموضوع علم ان حزب الحركة الشعبية، قد رشح نائبه البرلماني، سعيد سرار، لتولي منصب رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، .

ويذكر ان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قرر إيداع الوزير المغربي السابق والقيادي في حزب “الحركة الشعبية” المعارض، محمد مبدع، السجن، وذلك على خلفية التحقيق بشأن اتهامات بالفساد وتبديد أموال عمومية

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