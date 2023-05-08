“البطولة”٢..عقوبات في حق مسؤولين ومدربين

2023-05-08 / 18:53
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هبة بريس _ رياضة

اجتمعت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وأصدرت اليوم الإثنين 8 ماي القرارات التالية:

– توقيف أحمد نعيم الكاتب الإداري لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم النسوية عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة 6 سنوات نافذة مع تغريمه مبلغ 30 ألف درهم، لتغييره مدة العقد الذي يربط المدرب عادل فارس مع نادي أطلس 05 فقيه بنصالح قبل أن يندمج الفريق الأخير مع نادي الرجاء الرياضي، ومضايقته لخديجة اليزيدي مدرب حارسات المرمى لفريق الرجاء الرياضي والتحرش بها وتهديدها بالإيقاف عن ممارسة مهامه كمدربة في حال عدم الاستجابة لمتطلباته .

– توقيف حمزة كسام، المعد البدني لنادي زهور المحمدية لكرة القدم النسوية عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهما لتحرشه ببعض لاعبات النادي.

– توقيف أسامة الإدريسي، الكاتب العام للعصبة الجهوية فاس مكناس عن ممارسة أي نشاط كروي لمدة سنتين، واحدة منهما موقوفة التنفيذ، مع تغريمه مبلغ 20 ألف درهم، مع عدم ولوجه إلى الملاعب طوال هذه الفترة، لاستغلاله منصبه داخل العصبة وخرقه لعقوبة التوقيف التي تعرض لها سابقا.

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