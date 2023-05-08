تامر حبيب لشيرين :” ياريت تغني و خلاص”

2023-05-08 / 19:10
0
القسم الفني

أبدى السيناريست المصري تامر حبيب رأيه بالضجة التي أحدثتها مواطنته شيرين عبد الوهاب بالساحة الفنية مؤخراً، حيث ألقى اللوم عليها،مبرزا أنها عفوية وتلقائية جداً، وهذه الصفات يجب ألا يتمتع بها الفنان لأنها توقعه بمشاكل كثيرة لا يحمد عقباها.

وقال حبيب، إن شيرين فنانة استثنائية بالعالم العربي، وتحظى بتقدير واحترام واسع من كافة فئات المجتمع، لكن اندفاعها وعدم التفكير بكلامها يوقعها في المشاكل، كما أن الجمهور دائما ما يضخم تصريحاتها بشكل كبير:”شيرين بتكون قايلة نقطة.. بتلاقيها تحولت لمحيط”.

وتابع خلال مشاركته بمداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر قناة “القاهرة والناس” أنه نصحها بأن تكتفي بالغناء وتبتعد عن الهاتف أثناء غضبها، لأنها لا تفكر بتصرفاتها ولا بكلامها أبداً: “قلتلها ياريت تغني..وخلاص”.

وكشف حبيب أن النجومية والشهرة أثرت على شيرين بشكل كبير، فالفنان يجب أن يركز بكل كلمة يقولها، ويجب أن يكون مسؤولا عن كلامه وتصرفاته، وهذا يتنافى مع تفاعل شيرين مع جمهورها، وأكبر دليل على ذلك الضجة التي أحدثها وقوعها على المسرح خلال حفلها الأخير بدبي ” على حد تعبيره”.

وكانت شيرين قد أحدثت ضجة بالساحة الفنية مؤخراً، عقب عودتها إليها بعد غياب طويل، وأحيت حفلاً غنائيا بدبي،كما كان لها مشاركة بمهرجان روائع الموجي بالسعودية،و أعلنت عن عمل غنائي جديد يجمعها بزوجها الفنان حسام حبيب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of لصاحبه إدريس الروخ.. “جرادة مالحة” أول عمل مغربي يطلق على منصات الأفلام الأمريكية

لصاحبه إدريس الروخ.. “جرادة مالحة” أول عمل مغربي يطلق…

2023-05-08 / 16:17
Photo of مجيدة بنكيران رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي العربي الإفريقي بزاكورة

مجيدة بنكيران رئيسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان الدولي…

2023-05-08 / 13:41
Photo of الفنان التركي ألب نافروز يشيد بالثقافة و المطبخ المغربي

الفنان التركي ألب نافروز يشيد بالثقافة و المطبخ المغربي

2023-05-08 / 11:56
Photo of شاكيرا: “تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت أظن”

شاكيرا: “تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت…

2023-05-08 / 11:31
Photo of إيقاف مدونة و عارضة أزياء تونسية تنفيذا لأحكام بعشرة سنوات سجن

إيقاف مدونة و عارضة أزياء تونسية تنفيذا لأحكام بعشرة…

2023-05-08 / 10:23
Photo of قت–يلة و5 إصابات بإطلاق نار في حفلة منزلية في كاليفورنيا

قت–يلة و5 إصابات بإطلاق نار في حفلة منزلية في…

2023-05-07 / 09:42
Photo of علاقات مشبوهة ورسائل تهديد.. تطورات جديدة في قضية حسن شاكوش وزوجته

علاقات مشبوهة ورسائل تهديد.. تطورات جديدة في قضية حسن…

2023-05-06 / 17:45
Photo of سعيد باي يناشد الجمهور المغربي الدعاء لوالده

سعيد باي يناشد الجمهور المغربي الدعاء لوالده

2023-05-06 / 15:42
Photo of بالدموع.. مرض وألم وعجز يحول حياة عازف مصري مقيم بالمغرب لعذاب

بالدموع.. مرض وألم وعجز يحول حياة عازف مصري مقيم…

2023-05-06 / 15:04
Photo of بحضور المشاهير..أسامة رمزي يحتفل بزفافه

بحضور المشاهير..أسامة رمزي يحتفل بزفافه

2023-05-06 / 10:28

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق