تامر حبيب لشيرين :” ياريت تغني و خلاص”

القسم الفني

أبدى السيناريست المصري تامر حبيب رأيه بالضجة التي أحدثتها مواطنته شيرين عبد الوهاب بالساحة الفنية مؤخراً، حيث ألقى اللوم عليها،مبرزا أنها عفوية وتلقائية جداً، وهذه الصفات يجب ألا يتمتع بها الفنان لأنها توقعه بمشاكل كثيرة لا يحمد عقباها.

وقال حبيب، إن شيرين فنانة استثنائية بالعالم العربي، وتحظى بتقدير واحترام واسع من كافة فئات المجتمع، لكن اندفاعها وعدم التفكير بكلامها يوقعها في المشاكل، كما أن الجمهور دائما ما يضخم تصريحاتها بشكل كبير:”شيرين بتكون قايلة نقطة.. بتلاقيها تحولت لمحيط”.

وتابع خلال مشاركته بمداخلة هاتفية ببرنامج “حديث القاهرة”، عبر قناة “القاهرة والناس” أنه نصحها بأن تكتفي بالغناء وتبتعد عن الهاتف أثناء غضبها، لأنها لا تفكر بتصرفاتها ولا بكلامها أبداً: “قلتلها ياريت تغني..وخلاص”.

وكشف حبيب أن النجومية والشهرة أثرت على شيرين بشكل كبير، فالفنان يجب أن يركز بكل كلمة يقولها، ويجب أن يكون مسؤولا عن كلامه وتصرفاته، وهذا يتنافى مع تفاعل شيرين مع جمهورها، وأكبر دليل على ذلك الضجة التي أحدثها وقوعها على المسرح خلال حفلها الأخير بدبي ” على حد تعبيره”.

وكانت شيرين قد أحدثت ضجة بالساحة الفنية مؤخراً، عقب عودتها إليها بعد غياب طويل، وأحيت حفلاً غنائيا بدبي،كما كان لها مشاركة بمهرجان روائع الموجي بالسعودية،و أعلنت عن عمل غنائي جديد يجمعها بزوجها الفنان حسام حبيب.

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