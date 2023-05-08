أخنوش ل”أوزين”: “كنقوليك باز.. راك مسؤول ومخصكش تهيج المواطنين

2023-05-08 / 17:43
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هبة بريس - الرباط

رد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على تدخل رئيس الفريق الحركي، محمد اوزين، بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الإثنين.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش، مخاطبا أوزين : واش السي اوزين عارف بلي جيتي من بعد السي لعنصر وعندك حزب كبير قدو قداش ومسؤولية كبيرة”

وأضاف أخنوش قائلا “أنك تنوض تهيج المواطنين يعني باز، كنقوليك باز.. راه حتى أنا مسؤول وعندي مسؤولية فالحزب لكن كنعرف شنو كنقول وكنعرف شنو كنوزن”. يقول رئيس الحكومة

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‫3 تعليقات

  1. ما يريد أخنوش أن يسمعه هو السمع والطاعة وإن كان الشعب متضررا. باز ليك أسي أخنوش. الفقيه اللي كنا نترجاو باراكتو دخل للجامع ببلغتو. موعدنا في الاستحقاقات المقبلة

  2. اصلح كلامك راه لتيهيج هو الحيوان أما المواطن راه بشر. هكدا يعتبروننا مداويخ مراض القافلة تسير والكلاب تنبح وزيد وزيد وزيد بالحق سركم انتم من انتخبتموهم.

  3. نعم دبا الي فشي منصب خاصو إقول العام زين كل وشرب وتمتع أعنداك تنوض علينا النحل

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