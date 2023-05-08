أخنوش ل”أوزين”: “كنقوليك باز.. راك مسؤول ومخصكش تهيج المواطنين

هبة بريس - الرباط

رد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، على تدخل رئيس الفريق الحركي، محمد اوزين، بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الإثنين.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش، مخاطبا أوزين : واش السي اوزين عارف بلي جيتي من بعد السي لعنصر وعندك حزب كبير قدو قداش ومسؤولية كبيرة”

وأضاف أخنوش قائلا “أنك تنوض تهيج المواطنين يعني باز، كنقوليك باز.. راه حتى أنا مسؤول وعندي مسؤولية فالحزب لكن كنعرف شنو كنقول وكنعرف شنو كنوزن”. يقول رئيس الحكومة

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