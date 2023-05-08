المديرية العامة للأمن الوطني

مراكش.. التحقيق مع ضابط أمن متهم بالابتزاز والارتشاء

2023-05-08 / 16:31
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هبة بريس

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة صباح اليوم الاثنين 8 ماي الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش قد توصلت بشكاية من شخص يتهم فيها الشرطي بتعريضه للابتزاز في مبلغ مالي بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهي الشكاية التي فتحت بشأنها مصالح الأمن الوطني بحثا دقيقا مكن من توقيف ضابط الشرطة متلبسا بحيازة المبلغ المالي الذي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع ضابط الشرطة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع إلى الطرف المشتكي بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

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‫2 تعليقات

  1. فتحتم تحقيق مع ضابط أمن صغير وتركتم الشفارة الكبار الذين اتوا على الأخضر واليابس واغتنوا في بضعة سنين وملفاتهم على مكاتب مجلس الحسابات والنيابة العامة،تكيلون بمكيالين وعند الله مكيال واحد لا يظلم أحدا.

  2. كان يجب محاكمة مدير مديرية الموارد البشرية لتستره على فضائح اخيه الاخلاقية يوم كان رئيسا على مفوضية شرطة تيفلت وأخص بالذكر الأخوين امرابظن؛ محمد ومصطفى وهي خير الاسماء اسميهما؛ فمحمد تحيلك على المصطفى والمصطفى تحيلك على محمد؛ وهما معا اسما الرسول سيد البشرية وخاتم الانبياء والمرسلين؛ فهل احترما معا هذه الدلالة الرمزية!؟

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