مراكش.. التحقيق مع ضابط أمن متهم بالابتزاز والارتشاء

هبة بريس

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة صباح اليوم الاثنين 8 ماي الجاري، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة لضابط شرطة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالابتزاز والارتشاء.

وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش قد توصلت بشكاية من شخص يتهم فيها الشرطي بتعريضه للابتزاز في مبلغ مالي بدعوى الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته، وهي الشكاية التي فتحت بشأنها مصالح الأمن الوطني بحثا دقيقا مكن من توقيف ضابط الشرطة متلبسا بحيازة المبلغ المالي الذي يشتبه في كونه من متحصلات هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم إخضاع ضابط الشرطة للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، كما تم الاستماع إلى الطرف المشتكي بهدف الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، بينما ستنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء البحث القضائي ليتسنى لها تقرير الجزاءات الإدارية اللازمة طبقا للنظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 0 5