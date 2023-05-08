أخنوش: “خصنا نحمدو الله ونطلبوه يعطينا الشتا”
هبة بريس - الرباط
ربط رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الأزمة التي عرفتها سلسلة اللحوم والحليب بالأزمة الصحية “كوفيد 19” وتوالي سنوات الجفاف.
وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشورية بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن جفاف سنة 2022 يعد الأقوى من نوعه من 4 عقود “، مسترسلا بالقول “متجيوش تقولو لينا ديرو الفلاحة ومكاينش الما، وتقولو المخطط ممزيانش، الانسان يحمد الله ويطلب الله يعطيني الشتا، لأنه 4 سنين ديال الجفاف، والصعوبات والمشاكل اللي كاينة ورغم ذلك جميع المنتوجات متوفرة”
وتابع رئيس الحكومة، قائلا “خصكوم تقولو للمغاربة بلي حنا فسنوات اللي كيفكرو ف95 و81 أي فترة السكتة القلبية”.. مضيفا بالقول “السنوات الفايتة كان الخير والناس كلاو، لكن السنوات الأخيرة مكانتش الشتا ومافيها باس نستوردو الأبقار ونصبرو”.
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6 تعليقات
ههههههه دون تعليق هههههههههههههههههههههههههههه
غادي نحمدو الله نهار تتعطينا التساع أنت وصحابك المسمون بالكفاءات واش البرميل وصل 68 دولار وأنت تبيع لينا المازوت 12,00 درهم والبنزين 14,00 درهم واش ماشي النهب هدا في واضحة النهار
كلام معقول الكل يتناسوه
سيسي المغرب وجهك هداك و لا شريه انت مجرد رجل اعمال همه الربح الشخصي اما تسيير دولة كلمغرب يحتاج مثل الرئيس اردغان الذي حارب المفسدين امثالك و من معك و من يحميك نقل تركيا الى مصاف الدول المتقدمة .اما المغرب فيتمتع بترواث مهولة اما الاستغلا لتروى المائية من قبل لوبيات الفساد لكي يصدرو ويربحو العملة الصعبة
علاش مطيشة ديال مغريب متواجدة طول السنة في أوروبا وخا مشي وقتها رولتو تتصدرو بزاف أو سدود ناشفة.
من أراد المطر فلا يحارب الله تعالى ويعبث بشرع الله بتحليل الزنا والشذوذ وغيرها من الأحكام ،فاتقوا الله يأتي الغيث إن شاء الله