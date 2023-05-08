عزيز أخنوش

أخنوش: “مخطط المغرب الأخضر ساهم في خلق 50 مليون منصب شغل”

2023-05-08 / 15:56
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هبة بريس - لبنى أبروك

استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، منجزات مخطط المغرب الأخضر.

وذكر أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الإثنين، أن المخطط ساهم في الاستغلال الكامل لإمكانيات المغرب الفلاحية ومضاعفة الناتج الداخلي الخام يتجاوز 127 مليار درهم سنة 2021، بالإضافة إلى مضاعفة الصادرات ثلاث مرات، مع تمكنه من خلق أزيد من 50 مليون عمل إضافي بنسبة تشغيل بلغت  75% في الوسط القروي، ما ساهم في تحسين متوسط الدخل الفلتحي بالعالم القروي بنسبة 66%.

كل ذلك، يضيف أخنوش، من خلال تعبئة استثمارات مالية إجمالية قاربت 160 مليار درهم، تشكل منها الاستثمارات الخاصة أزيد من 60%، مع اتخاذ مجموعة من التدابير لتنمية سلاسل الانتاج وضمان استدامتها، ومضاعفة المساحات المسقية بالري بالتنقيط اربع  مرات، غرس أزيد من 590 الف هكتار بالاشجار المثمرة والحد من الأمراض النباتية والحيوانية وتقوية المراقبة، وإعداد استراتيجيات خاصة للمناطق الهشة.

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‫17 تعليقات

  3. وساهم في استنزاف الفرشة المائية. وساهم في اغنائكم انتم أصحاب التصدير وهذه اليد العاملة تعمل معكم من أجل إغنائكم..

  4. ياك إوا وهاد البطالة لي ولات عندنا بهاد الحساب 40 مليون مغربي خدامين وزيد 10 مليون من جبتيها هههه

  5. آش تيقول هدا صوب شوية. ازيدون داك التصدير راه نشفتو بيه الفرشة المائية وشكون لتيستافد منو الفلاحة الكبار صحابكم مالين الشكارة لتياخدو الدعم بطرق احتيالية أما الفلاح الصغير مالقا مايكل وافقو واتقوا الله راكم دمرتو العباد والبلاد.

  7. Magnifique, notre premier ministre est un AS des AS, il a réussi à créer 50 millions d’emplois pour un Maroc dont la population est de 36 millions. C’est une équation qu’on ne peut résoudre qu’au Canada.

  8. لو خلق المخطط الأخضر خمسين مليون شغل فلن تجد أي مغربي تحت عتبة الفقر،جميع شوارع المدن المغربية،أمام الابناك والمساجد والأسواق الحضرية والقروية جحافل من المتسولين كبارا وصغارا.معالي رئيس الحكومة الأرقام ليست هى الحقيقة المعاشة وخير دليل هو وفرة المواد الغذائية في الأسواق باثمنة صاروخية والإجراءات المتخذة من طرف الحكومة لا أثر لها في الواقع مثلا جواميس البرازيل لم تغير ثمن اللحوم الحمراء.

  9. أخنوش: “مخطط المغرب الأخضر ساهم في خلق 50 مليون منصب شغل” وساكنة المغرب 40 مليون على هذ الحساب كلشي خدام الرضيع و المعاق و الشيوخ ………………………………………………………………… و شكون هدوك 10 في المئة

  10. ما المقصود ب 50 مليون منصب شغل، و المغربة لا يتعدى عدد سكانه على أكثر تقدير 40 مليون فرد؟ هل استورد المغرب من الخارج 10مليون من اايد العاملة للعمل في الميدان الفلاحي، و أن بقية القطاعات الاخرى لا يعمل فيها أحد!!!و ا أن جميع المغاربة ال 40 مليرن من رضيعهم الى مسنهم العاجز يعملون الفلاحة!!!أظن أن كلمة منصب شغل رختلف عن كلمة فرصة عمل.

  11. لست أميا وأعرف ما يحمله تحليل الاحصائيات من مغالطات. لكن أقول لك أسي أخنوش أنه بالنسبة للمواطن العادي كل المغربة يعملون بالمخطط الأخضر وأتيتم بعاملين من جزيرة الوقواق لكي يكتمل 50 مليون عامل

  12. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وهنا أأكد على كلمة محياي لما لها من معنى كبير جدا فإن كان محياك يا سيد اخنوش لله فلك الحق أن تقول هذا الكلام
    ولكن وللأسف الشديد فأنت بعيد جدا عنه وعليك أن تقدم الحلول وتستأنس في هذا الصدد من الخبرات السابقة لبلدان مرت من نفس الأمور كما يجب عليك الإصغاء لمقترحات السديدة التي يقدمها لك بعض المغاربة ولا تأخذك عزة النفس في هذا الشأن.
    والسلام

  14. ههههههه 50 مليون منصب شغل علاه حنا أصلا شحال من مغربي ف المغرب يال 40 مليون نحمد الله إلى رجعات الأسعار كيما كانت قبل ما تجي الحكومة الموقرة برئاستكم الحكومة التي حرقت جيوب المغاربة في جل المواد الواسعة الإستهلاك

  15. وكم سرقتم واختلستم ايها المسؤولون و أصحاب المشاريع الكبيرة من ملايير الدراهم….الفلاح والمواطن ما شاف والو وما ربح الا الغلاء

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