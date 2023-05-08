أخنوش: الاهتمام بالأمن الاستراتيجي الغذائي أحد أهم رهانات الحكومة

هبة بريس - الرباط

أكدهرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الاهتمام بالأمن الاستراتيجي الغذائي في السياق الدولي الحالي أصبح يشكل أحد أهم الرهانات الحكومية

وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، يومه الاثنين، “وعيا منا بالتهديدات التي أصبحت تهدد سلامة المنظومات الغذائية العالمية، فقد خلفت حدة التوترات الجيواستراتيجرية والصراعات الاقليمية فضلا عن تداعيات الجائحة، انهيارا واسعا للأنشطة الاقتصادية واختلالا في سلاسل القيمة العالمية، مما أدى إلى اتساع رقعة التضخم الغذائي وهو ما يزداد تفاقما بفعل المكانة التي يحتلها طرفي الصراع للروسي والأوكراني في سوق الحبوب العالمي.”

وباعتبار المملكة ليست بمعزل عن هذه الإشكاليات الدولية المعقدة ، يضيف أخنوش، فإن انعكاساتها وما صاحبها ألقت بظلالها على وضعية الاقتصاد الوطني الأمر الذي ترتب عنه تكاليف اضافية بالنسبة لميزانية الدولة.

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