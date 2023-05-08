لصاحبه إدريس الروخ.. “جرادة مالحة” أول عمل مغربي يطلق على منصات الأفلام الأمريكية

2023-05-08 / 16:17
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نجلاء مزيان: هبة بريس

أعرب المخرج المغربي إدريس الروخ عن سعادته الكبيرة عقب إعلان عرض فيلمه “جرادة مالحة” على منصات عرض الأفلام الأمريكية.

و كشف المتحدث ذاته في تصريح خاص لجريدة هبة بريس،أن تجربة عرض الفيلم في عدد من البلدان و مشاركته في مجموعة من المهرجانات المعروفة وكذا حصوله على جوائز متعددة، فضلا عن عرضه في المملكة العربية السعودية كأول فيلم مغربي يتم توزيعه، كلها أمور مشرفه.

وأضاف قائلا :” خروج الفيلم حاليا في عدد من منصات عرض الأفلام في أمريكا، سيليه مباشرة مجموعة من المنصات الأخرى، و هذا يدل على أنه ستكون هناك حظوظ واسعة لانتشار الفيلم المغربي، و كذلك فرصة لمشاهدته من طرف عشاق الفن السابع”.

واعتبر الروخ أن هذه المشاهدات ستفتح المجال للعرب للتعرف أكثر على الفيلم المغربي، فضلا عن إتاحة الفرصة لعدد كبير من الأفلام المغربية لمشاهدتها من طرف الجماهير الأخرى.

هذا، وحصل فيلم “جرادة مالحة” على جائزتين هما جائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم روائي من مهرجان تورونتو فيلم تشانل، وجائزة أفضل مخرج في مهرجان الإسكندرية لسينما البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة لجولة عروض مميزة في مهرجانات عالمية منها مهرجان بافالو بالولايات المتحدة الأمريكية ومهرجان أمستردام ومهرجان الرباط لسينما المؤلف ومهرجان ديربان بجنوب إفريقيا ومهرجان مونتريال ومهرجان أبوجا السينمائي في نيجيريا والعديد من المهرجانات العربية والدولية.

ويحكي الفيلم قصة رانيا، وهي شابة وقعت ضحية مؤامرة تهدف إلى التحكم والسيطرة، حيث وجدت نفسها في قلب تجربة يقودها أشخاص لأغراض خاصة سعوا من خلال بروتوكول كامل لتشكيل وخلق شخصية مطلوبة، فحرمت رانيا بسبب ذلك من حياتها وذكرياتها، وصارت لها حياة أخرى تتسم بالفوضى والاختناق والضياع، لتقرر بعدها الذهاب للبحث عن حياتها الحقيقية.

و جدير بالذكر أن جرادة مالحة هو فيلم مغربي درامي من إخراج إدريس الروخ الذي شارك في كتابة السيناريو إلى جانب عدنان موحجة،وهو من إنتاج آدم مجدول، و بطولة كل من منى الرميقي،عدنان موحجة، إدريس الروخ، عبد الرحيم المنياري، فاطمة الزهراء بناصر، وخنساء بطمة.

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