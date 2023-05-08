البحث عن ملف قضائي مفقود بطلاه متورطين في “مافيا العقار “

ع اللطيف بركة - هبة بريس

“تأتي رياح التغير بما تشتهي مافيا العقار ببلادنا” هكذا ممكن أن نفتح ملف جديد وقديم في نفس الوقت، بطلاه أشخاص من ذوي النفوذ، تمكنا بقدرة قادر من الافلات من العقاب، رغم ان ضحايهم منتشرين بمختلف المدن، بل أن حتى الدولة نفسها فقدت الملايير من التهرب الضريبي لهؤلاء، دون الحديث او الخوض في التسهيلات التي يستفيد منها هؤلاء.

قصة اليوم بطلاها شخصان أحدهما استطاع في زمن قياسي ان يتحول من “كورتي” لحافلات النقل الحضري الى مالك لعشرات المراكب التي تساوي ملايير الدارهم “كيف دار ليها الله اعلم ” .

في هذا التحقيق، والتي استندت فيه الجريدة على وثائق، يكشف تورط عدد من الأشخاص شكلوا ” مافيا للعقار”, بل بحسب مصادرنا، ان جهات نافذة، تحاول طمس هذا الملف، من أجل توفير الحماية لمحامين وعدول ورجال أعمال بخصوص الاتهامات الموجهة اليهم من طرف ” ضحاياهم” بالنصب والاحتيال , ونكشف لكم لأول مرة عن تفاصيل دقيقة عن التحقيقات مع الشبكة وكذا عن معطيات حصرية تفيد تورط الاخيرة في قضايا أخرى لم يتم ادراجها في صك الاتهامات الموجهة لهم، رغم توصل النيابة العامة بوثائق خطيرة تهم تسهيل بنكيين للأشخاص المتهمين عمليات الحصول على الملايير بطرق غير قانونية الشيء الذي يوجب تدخل الأجهزة الأمنية او الرقابية للاموال العامة من أجل افتحاص إحدى الشركات العقارية ( إ. للعقار ) التي تأسست سنة 2017 ارادات للعقار بالجنوب المغربي ، من أجل التهرب الضريبي وتبييض الأموال بعيدا عن أعين الدولة، بحيث ان رأسمال الشركة بحسب الثابت من أوراق تأسيسها لا يتعدى مليون درهم وهي التي تأسست حوالي 6 سنوات من طرف “ب. أ ” وشريكه “ا. ح” وهوما من أبناء جهة سوس، وهو ما يطرح التساؤل لماذا اختار هذين الرجلين مدينة غير مدينتهما، هل لذلك علاقة بأن الاقاليم الجنوبية معفية من الضرائب وهنا التساؤل لماذا التساهل مع مثل هؤلاء المافيات التي تتسلق جبال الثراء بسرعة فائقة تحت أعين الدولة وبطرق غير مشروعة؟.

المعطيات الدقيقة التي حصلنا عليها تفيد أنه بسنة واحدة عن تأسيس الشركة عمد اصحابها الى تحويل اموال ضخمة لا يمكن من حيث المنطق ان تربحهم ذات الشركة خلال أشهر إذ وصلت مجموع المبالغ المحولة بحسب وثائق الى ما يفوق مبلغ 3 مليارات، وهو ما يستوجب على فرقة جرائم الاموال فتح تحقيق في كيفية اغتناء الرجلين ومصدر تلك الأموال ؟..، كما أن هناك وثائق مالية أخرى، تدين بنكيين بمؤسسة مالية مشهورة، قاموا بتسهيل صرف الملايير لفائدة شخصين.

كما كشفت محاضر التحقيق مع شبكة للنصب والاستيلاء على أراضي عائلة يبلغ عدد أفرادها 150 فردا عن فضيحة من العيار الثقيل تتعلق في ضلوع عناصر الشبكة في عمليات تبييض الاموال وانشاء شركات وهمية بالأقاليم الجنوبية ما يستجوب على المكتب المركزي للأبحاث القضائية الدخول على الخط للتحقيق في الملف بعدما وقعت تواطئات بين جهات تمتلك السلطة، وافراد الشبكة عجلت بنقل الملف من الرباط الى أكادير محل سكناهم وبإطلاق سراحهم بسرعة خيالية ، كما قادت تحقيقات عناصر الأمن إلى اعتقال مستثمر كان في طريقه للفرار الى الديار الاسبانية بمطار مراكش، قبل أن يتم اعتقال مستثمر اخر جرى اطلاق سراحهما مباشرة بعد الاستماع اليهما وهو ما جعل المشتكين يحتجون على قاضي التحقيق ويرفضون قبول الاستماع اليهم مؤكدين أن الملف من اختصاص النيابة العامة بالرباط وليس أكادير مبررين موقفهم بوجود جزء من المتهمين بين الدار البيضاء والرباط وكذا تواجد 150 فردا بالرباط وليس أكادير، وأن إحالة الملف على محكمة الاستئناف باكادير للاختصاص وراءه شخصيات نافذة تربطها مع الشبكة مصالح شخصية ومالية.

المشكل هو أن ملف القضية تمت احالته على قضاء اكادير لعدم الاختصاص، رغم ان الارض موضوع التزوير تتواجد بالبيضاء و رغم أن المشتكين يقطنون بمدينة الرباط فلماذا يا ترى؟؟؟.

ابتدأت الحكاية بعملية تزوير لاوراق ملكية لارض يفوق ثمنها المائتي مليار سنتيم بقلب الدار البيضاء، و هو ما دفع ورثتها الى تقديم شكاية للوكيل العام من أجل فتح تحقيق.

تم اطلاق سراح المدعو ” إ.ح” رغم ان له سابقة في التزوير و رغم تبوث تورطه في نفس الجريمة لكن هذا ليس هو المشكل، بل تحرك رجال الامن بأوامر من النيابة العامة لاستنطاق ( ح .إ) فلم يجدوه ليتم تحرير مذكرة بحث في حقه و في في حق شريكه اعتقل بموجبها بمطار مراكش و هو يحاول الفرار الى الديار الإسبانية .

تم تقديم الأخير على انظار وكيل الملك بعد الحراسة النظرية و الذي أحاله مباشرة على قاضي التحقيق ليتم اطلاق سراحه و متابعته في حالة سراح.

هل الموقوف أنذاك علاقة مع أحد النافذين ، حيت كشفت مصادر الجريدة أن الاخير قد إلتقى بمسؤول نافذ في أحد الفنادق المصنفة بعاصمة سوس، وهو نفس اللقاء الذي تكرر أكثر من مرة، ولعل بحث الأجهزة على هذه المعلومة، سيقود الى وجود علاقة مالية بين المتهم واحد النافذين .

واقعة التزوير هاته فتحت شهية المعلقين و توالت الحديث لدرجة الحديث لقول انا المتهم ذاته كان له اجتماع ثاني مع شخص نافذ اخر بمقر سكناه بمدينة سبعة رجال.

السؤال المحير الان والمثير في هذه القضية ، هو ما مصير ملف التزوير الذي لم يعد له وجود، ولعل ما يفسر جزء من ذلك أن أحد المتهمين في الملف قد أبلغ المشتكون به بقوله لهم “اسكبوا الماء على بطونكم و اشربوا البحر”.

الغاية من كل ذلك ، أن الدولة تحاول محاربة ” فاسدين ” ، وخير دليل تحريك المتابعة في حق الوزير السابق والبرلماني محمد مبديع، وهو ما يشجع على أن تحريك الدولة لأجهزتها الأمنية والرقابة المالية، قد يفكك هذه المافيا واعتقال عناصرها وتقديمها الى العدالة .

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