مجلس الحكومة

قانون حرية الأسعار والمنافسة على طاولة المجلس الحكومي

2023-05-08 / 15:03
7
هبة بريس

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.

وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of منيب: “الدولة” تؤجل الإصلاحات الضرورية

منيب: “الدولة” تؤجل الإصلاحات الضرورية

2023-05-08 / 20:44
Photo of “الحسن الداكي” يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية اليمن

“الحسن الداكي” يستقبل رئيس مجلس القضاء الأعلى بجمهورية اليمن

2023-05-08 / 19:52
Photo of مجلس النواب .. تأجيل انتخاب خليفة محمد مبديع

مجلس النواب .. تأجيل انتخاب خليفة محمد مبديع

2023-05-08 / 19:06
Photo of برلمانية : الحكومة فشلت في تدبير أزمة الغلاء

برلمانية : الحكومة فشلت في تدبير أزمة الغلاء

2023-05-08 / 18:41
Photo of أخنوش ل”أوزين”: “كنقوليك باز.. راك مسؤول ومخصكش تهيج المواطنين

أخنوش ل”أوزين”: “كنقوليك باز.. راك مسؤول ومخصكش تهيج المواطنين

2023-05-08 / 17:43
Photo of أخنوش: نعتز ببلوغ نسبة تغطية وطنية هامة للحاجيات الاستهلاكية الأساسية 

أخنوش: نعتز ببلوغ نسبة تغطية وطنية هامة للحاجيات الاستهلاكية…

2023-05-08 / 17:02
Photo of واشنطن تنتقد عودة سوريا للجامعة العربية : “دمشق لا تستحق هذه الخطوة”

واشنطن تنتقد عودة سوريا للجامعة العربية : “دمشق لا…

2023-05-07 / 21:09
Photo of بعد محاولة الجزائر اقحام قضية الصحراء المغربية..وزيرة خارجية ليبيا تحرج نظام العسكر

بعد محاولة الجزائر اقحام قضية الصحراء المغربية..وزيرة خارجية ليبيا…

2023-05-07 / 19:56
Photo of الجامعة العربية تؤكد على احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه

الجامعة العربية تؤكد على احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة…

2023-05-07 / 19:07
Photo of الحركة الشعبية مرشحة للفوز برئاسة جماعة إفران

الحركة الشعبية مرشحة للفوز برئاسة جماعة إفران

2023-05-07 / 17:30

‫7 تعليقات

  1. هذآ المجلس فاشل بجميع معايره أين هي أموال الشعب المغربي اين تبخرت ولحد الآن لازلنا نعاني من الأزمة الإقتصادية المالية منذ ثلات سنوات وها نحن اليوم نؤذي الثمن..

  2. نفس المسرحية تمثلونها أمام الرأي العام ونفس السيناريوهات ولاشيئ تغير منه الكل يلغي بلغاه الأثمنة غير مستقرة والمواطن البسيط يتخبط مع الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  3. أي قانون حرية الأسعار تتحدثون عنها لاشئ تغير نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية القاسية التي نعيشها اليوم راجعوا انفسكم ما كفايا استنهار بنفسيتنا..

  5. ليس هناك اي حلول مناسبة للقضاء على الاحتكار والمضاربات لازلنا نعاني من أسعار ملتهبة ومرتفعة جدآ في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها.

  6. كل ما أقوله هو يجب المراقبة المستمرة والمحاسبة في كل وقت وحين ولكن للاسف الشديد العكس صحيح.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق