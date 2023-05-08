قانون حرية الأسعار والمنافسة على طاولة المجلس الحكومي
هبة بريس
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم الصادر في شأن تطبيق القانون المتعلق بمجلس المنافسة، والثالث بتحديد اختصاصات وتنظيم قطاع إصلاح الإدارة، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بإحداث مديرية عامة للانتقال الرقمي وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها.
وأشار البلاغ إلى أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
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7 تعليقات
هذآ المجلس فاشل بجميع معايره أين هي أموال الشعب المغربي اين تبخرت ولحد الآن لازلنا نعاني من الأزمة الإقتصادية المالية منذ ثلات سنوات وها نحن اليوم نؤذي الثمن..
نفس المسرحية تمثلونها أمام الرأي العام ونفس السيناريوهات ولاشيئ تغير منه الكل يلغي بلغاه الأثمنة غير مستقرة والمواطن البسيط يتخبط مع الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أي قانون حرية الأسعار تتحدثون عنها لاشئ تغير نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة بسبكم تدهورت حالتنا الإقتصادية والمعيشية القاسية التي نعيشها اليوم راجعوا انفسكم ما كفايا استنهار بنفسيتنا..
الحكومة تحلل وتناقش لوحدها والمواطن البسيط هو من يؤدي الثمن ..
ليس هناك اي حلول مناسبة للقضاء على الاحتكار والمضاربات لازلنا نعاني من أسعار ملتهبة ومرتفعة جدآ في المواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها.
كل ما أقوله هو يجب المراقبة المستمرة والمحاسبة في كل وقت وحين ولكن للاسف الشديد العكس صحيح.
في نظري التصويت على قانون حرية الأسعار والمنافسة حتى يكون المشكل إنتهى..