تخطت المعدل الطبيعي.. موجة حر شديدة تجتاح اسبانيا

هبة بريس - وكالات

أظهرت البيانات الصادرة عن الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن البلاد شهدت شهر أبريل الأكثر سخونة والأقل أمطارا منذ العام 1961.

ووفقا لتقرير الطقس الشهري الصادر عن الوكالة، فقد كان متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد هو 14,9 درجة مئوية، أي 3 درجات فوق المعدل الطبيعي، وتم جمع 22 في المائة فقط من القيم العادية لتهاطل الأمطار للفترة المرجعية 1991-2020.

ويتعلق الأمر بشهر أبريل الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في العام 1961، أي منذ 62 عاما، حيث كان أعلى بـ 0,1 درجة من متوسط درجة الحرارة القصوى لشهر أبريل، والذي تم بلوغه في العام 2011.

وعلى وجه التحديد، كانت درجات الحرارة القصوى في المتوسط فوق المعدل الطبيعي بـ 4,7 درجة مئوية، بينما كان متوسط درجة الحرارة الدنيا عند 1,3 درجة مئوية فوق المتوسط، بحيث كان التفاوت اليومي في درجة الحرارة أعلى بـ 3,4 درجة مئوية فوق المعتاد.

وبخصوص التساقطات المطرية، خلص التقرير المناخي إلى أن شهر أبريل كان جافا للغاية، حيث تم جمع 14,23 لترا للمتر المربع فقط في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يمثل 22 في المائة فقط من المعدل الطبيعي للشهر الرابع من العام.

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