تخطت المعدل الطبيعي.. موجة حر شديدة تجتاح اسبانيا

2023-05-08 / 14:53
10
هبة بريس - وكالات

أظهرت البيانات الصادرة عن الوكالة الوطنية الإسبانية للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، أن البلاد شهدت شهر أبريل الأكثر سخونة والأقل أمطارا منذ العام 1961.

ووفقا لتقرير الطقس الشهري الصادر عن الوكالة، فقد كان متوسط درجة الحرارة في جميع أنحاء البلاد هو 14,9 درجة مئوية، أي 3 درجات فوق المعدل الطبيعي، وتم جمع 22 في المائة فقط من القيم العادية لتهاطل الأمطار للفترة المرجعية 1991-2020.

ويتعلق الأمر بشهر أبريل الأكثر سخونة منذ بدء تسجيل درجات الحرارة في العام 1961، أي منذ 62 عاما، حيث كان أعلى بـ 0,1 درجة من متوسط درجة الحرارة القصوى لشهر أبريل، والذي تم بلوغه في العام 2011.

وعلى وجه التحديد، كانت درجات الحرارة القصوى في المتوسط فوق المعدل الطبيعي بـ 4,7 درجة مئوية، بينما كان متوسط درجة الحرارة الدنيا عند 1,3 درجة مئوية فوق المتوسط، بحيث كان التفاوت اليومي في درجة الحرارة أعلى بـ 3,4 درجة مئوية فوق المعتاد.

وبخصوص التساقطات المطرية، خلص التقرير المناخي إلى أن شهر أبريل كان جافا للغاية، حيث تم جمع 14,23 لترا للمتر المربع فقط في جميع أنحاء البلاد، وهو ما يمثل 22 في المائة فقط من المعدل الطبيعي للشهر الرابع من العام.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السلطات التونسية: تفتيش منزل ابنة الغنوشي وضبط وثائق تمس الأمن القومي

السلطات التونسية: تفتيش منزل ابنة الغنوشي وضبط وثائق تمس…

2023-05-08 / 13:30
Photo of الملك تشارلز يشيد باحتفالات تتويجه على العرش

الملك تشارلز يشيد باحتفالات تتويجه على العرش

2023-05-08 / 13:00
Photo of عبر رسالة.. أبناء “إل تشابو” يتبرأون من والدهم

عبر رسالة.. أبناء “إل تشابو” يتبرأون من والدهم

2023-05-08 / 12:57
Photo of تركيا.. رشق حافلة رئيس بلدية اسطنبول بالحجارة

تركيا.. رشق حافلة رئيس بلدية اسطنبول بالحجارة

2023-05-08 / 11:00
Photo of الديوان الملكي الهاشمي يعلن موعد عقد قران الأمير الحسين

الديوان الملكي الهاشمي يعلن موعد عقد قران الأمير الحسين

2023-05-08 / 09:52
Photo of إسرائيل..قرار لانتاج كهرباء “حلال” يمكن لليهود المتدينين استخدامها أيام السبت

إسرائيل..قرار لانتاج كهرباء “حلال” يمكن لليهود المتدينين استخدامها أيام…

2023-05-07 / 19:31
Photo of فيضانات الكونغو ..ارتفاع الحصيلة إلى نحو 400 قـ..ـتيل

فيضانات الكونغو ..ارتفاع الحصيلة إلى نحو 400 قـ..ـتيل

2023-05-07 / 19:20
Photo of اسبانيا ..تفكيك شبكة تهرب الكوكاكيين من هولندا نحو المغرب

اسبانيا ..تفكيك شبكة تهرب الكوكاكيين من هولندا نحو المغرب

2023-05-07 / 18:55
Photo of إختفاء أموال بالملايين الدولارات تلاحق الرئيس الموريتاني السابق

إختفاء أموال بالملايين الدولارات تلاحق الرئيس الموريتاني السابق

2023-05-07 / 18:46
Photo of استقالة مسؤول رياضي في إيران.. والسبب: نساء يتسابقن بلا حجاب

استقالة مسؤول رياضي في إيران.. والسبب: نساء يتسابقن بلا…

2023-05-07 / 16:08

‫10 تعليقات

  2. يجب الحيطة والحذر من هذه الموجة الحر التي تعرفها إسبانيا لا داعي للخروج في وقت الظهيرة من أجل سلامة المهاجرين المجودين في إسبانيا.

  3. شرب الماء بكثرة وخاصة الأطفال الصغار والاشخاص الذين يشتغلون في المزارع والضيعات من أجل سلامة صحتهم .

  4. لم يعرف العالم موجة الحر مثل هذه السنة لطفك وسترك بعبادك يآرب وحسن الخاتمة واسترنا فوق الأرض وتحت الأرض يآرب.

  6. موجة الحر كل يعاني منها تقريباً على العالم بأكمله وأصبحت لها سلبيات اكثر من ايجابياتها ولا سيما مجال الفلاحي اللهم لطفك بالعباد.

  7. أنا قاطن في الديار الإسبانية ولا تتصورون كم وصلت درجة الحرارة بالاندلس صيفا مبكرا ..

  8. ربما جو إسبانيا مثل جو المغرب ، حتى المغرب يشهد حالياً موجة الحر لم يسبق لها مثيل ..

  10. العالم بأكمله يعرف موجة الحر لهذا يجب على السلطات الحاكمة ان تضع مخططات استراتيجية جديدة ورئية دينامية ناجحة تحد من هذه الموجة الحر التي تضرب العالم ومن بينها المغرب واسبانيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق