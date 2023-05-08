بعد إيقافه لأيام.. عودة ميسي إلى تداريب باريس سان جيرمان

هبة بريس - وكالات

أعلن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تداريب النادي، عقب إيقافه بسبب سفره إلى السعودية دون إذن.

وكتب الفريق الباريسي على انستغرام “عاد ليو إلى التداريب صباح الاثنين” مع صورة لبطل العالم الأرجنتيني وهو يتدرب.

وقرر باريس سان جرمان استبعاد ميسي عن صفوف الفريق بسبب رحلته إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في حملة ترويجية، اضطر بسببها إلى تقديم اعتذاره للنادي في مقطع فيديو قصير نشر على إنستغرام.

وقال ميسي باللغة الإسبانية “أعتذر لزملائي وأنتظر قرار النادي. أعتذر لزملائي وللنادي”.

وغاب ميسي عن مباراة فريقه الأحد أمام مضيفه تروا (3-1)، وبالتالي يمكنه العودة إلى تشكيلته السبت المقبل خلال مباراته أمام أجاكسيو في الدورة ال35.

وبات باريس سان جرمان قريبا جدا من الاحتفاظ بلقبه في الدوري وتحطيم الرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يتقاسمه مع سانت إتيان (10 لكل منهما) حيث يبتعد بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه لنس قبل أربع دورات على نهاية الموسم.

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