بعد إيقافه لأيام.. عودة ميسي إلى تداريب باريس سان جيرمان

2023-05-08 / 14:22
0
هبة بريس - وكالات

أعلن باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم الإثنين، عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى تداريب النادي، عقب إيقافه بسبب سفره إلى السعودية دون إذن.

وكتب الفريق الباريسي على انستغرام “عاد ليو إلى التداريب صباح الاثنين” مع صورة لبطل العالم الأرجنتيني وهو يتدرب.

وقرر باريس سان جرمان استبعاد ميسي عن صفوف الفريق بسبب رحلته إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في حملة ترويجية، اضطر بسببها إلى تقديم اعتذاره للنادي في مقطع فيديو قصير نشر على إنستغرام.

وقال ميسي باللغة الإسبانية “أعتذر لزملائي وأنتظر قرار النادي. أعتذر لزملائي وللنادي”.

وغاب ميسي عن مباراة فريقه الأحد أمام مضيفه تروا (3-1)، وبالتالي يمكنه العودة إلى تشكيلته السبت المقبل خلال مباراته أمام أجاكسيو في الدورة ال35.

وبات باريس سان جرمان قريبا جدا من الاحتفاظ بلقبه في الدوري وتحطيم الرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يتقاسمه مع سانت إتيان (10 لكل منهما) حيث يبتعد بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه لنس قبل أربع دورات على نهاية الموسم.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of يوم بعد التتويج بكأس الملك.. السطو على منزل نجم ريال مدريد

يوم بعد التتويج بكأس الملك.. السطو على منزل نجم…

2023-05-08 / 15:17
Photo of أكرد يواصل تألقه مع وست هام بأداء ممتاز أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

أكرد يواصل تألقه مع وست هام بأداء ممتاز أمام…

2023-05-07 / 21:01
Photo of خطوة واحدة فقط تفصل أشبال الأطلس عن التأهل إلى مونديال الفتيان

خطوة واحدة فقط تفصل أشبال الأطلس عن التأهل إلى…

2023-05-07 / 18:59
Photo of الكالتشيو.. فريق “السيدة العجوز” يستعيد الوصافة بفوز صعب

الكالتشيو.. فريق “السيدة العجوز” يستعيد الوصافة بفوز صعب

2023-05-07 / 15:06
Photo of كرة اليد …ثلاثة فرق تمثل المغرب في بطولة إفريقيا للأندية

كرة اليد …ثلاثة فرق تمثل المغرب في بطولة إفريقيا…

2023-05-07 / 12:52
Photo of ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا

ريال مدريد يتوج بكأس ملك إسبانيا على حساب أوساسونا

2023-05-06 / 23:16
Photo of سجل هدفين وصنع آخرا.. بلهندة يواصل تألقه ويقود فريقه للفوز في الدوري التركي

سجل هدفين وصنع آخرا.. بلهندة يواصل تألقه ويقود فريقه…

2023-05-06 / 22:55
Photo of المغربي أشرف الدغمي يفوز بلقب الدورة ال18 لطواف بنين الدولي للدراجات

المغربي أشرف الدغمي يفوز بلقب الدورة ال18 لطواف بنين…

2023-05-06 / 20:12
Photo of (فيديو) مزراوي يصنع هدفا ويساهم في قيادة بايرن ميونيخ للفوز أمام فيردر بريمن

(فيديو) مزراوي يصنع هدفا ويساهم في قيادة بايرن ميونيخ…

2023-05-06 / 19:25
Photo of زياش يتألق بتمريرة حاسمة وينال تنقيطا جيدا أمام بورنموت في الدوري الإنجليزي

زياش يتألق بتمريرة حاسمة وينال تنقيطا جيدا أمام بورنموت…

2023-05-06 / 17:59

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق