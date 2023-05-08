شاكيرا: “تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت أظن”

2023-05-08 / 11:31
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هبة بريس - وكالات

وجهت النجمة الكولومبية شاكيرا رسائل مبطنة جديدة لشريكها السابق جيرارد بيكيه، وذلك خلال حصولها على جائزة سيدة العام في حفل جوائز “بيلبورد” المقام في ميامي حيث تعيش مع أطفالها حالياً.

وقالت الفنانة الشهيرة في كلمتها أثناء تلقيها الجائزة: “لا يهم إذا كان هناك شخص ما مخلصا أم لا، الأهم أن نخلص لأنفسنا قبل أي شيء”، ليدوي التصفيق في المكان بشكل عال.

كما قالت “هناك وقت في حياة كل سيدة لا يجب أن تعتمد فيه على شخص آخر، ويكون عليها أن تتعلم كيف تحب وتتقبل نفسها”.

وأضافت: “هذا العام تعلمت أن المرأة أقوى وأشجع بكثير مما كنت أظن، أعتقد أيضًا أننا أكثر استقلالًا مما نتخيل”.

كذلك، تابعت “من هي المرأة التي لم تبحث عن الاهتمام أو المودة أو الموافقة من الآخر ونسيت نفسها؟ لقد حدث لي ذلك”، مبينة أن “البحث عن الآخر يستبدل بالبحث عن الذات، وعندما يتم استبدال الرغبة في الكمال بالرغبة في أن تكون أصيلا”.

وفي نهاية حديثها، قالت النجمة الشهيرة: “عندما شعرت بالضياع، كانت الموسيقى هي من ساعدتني بالعودة إلى نفسي”.

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تعليق واحد

  1. شكيرا تعلمت ان مؤخراتها لمًا تجعل فيها الزلازل القاتلة والحركات التكتونية اللولبية والتذبذبات الفزيائية المدمرة ستغرقها ملايير المكبوتين والجنسين المرضى

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