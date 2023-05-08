إيقاف مدونة و عارضة أزياء تونسية تنفيذا لأحكام بعشرة سنوات سجن

القسم الفني: هبة بريس

ألقت السلطات الأمنية في مطار تونس قرطاج الدولي، القبض على المدونة وعارضة الأزياء مريم الدباغ، على خلفية أحكام غيابية تقضي بسجنها مدة 10 سنوات، وفق ما نشرت وسائل إعلام محلية، خلال الساعات القليلة الماضية.

وقالت إذاعة “موزاييك” التونسية، إن الدباغ التي تحظى بشهرة واسعة، كانت في طريقها لمغادرة البلاد، ولدى وصولها إلى قسم الجوازات، تبيّن أنها محل تفتيش على خلفية إصدارها شيكات من دون رصيد.

وأكدت المصادر عينها، أن النيابة العامة، قررت التحفظ على الدباغ وإحالتها إلى المحكمة اليوم الاثنين؛ لتقرر في شأنها ما تراه مناسبا، والنظر في اعتراضها على الأحكام الصادرة في حقها.

وبحسب تقارير محلية، فإن الدباغ المدانة بأحكام غيابية قضت بسجنها مدة عشرة أعوام مع النفاذ العاجل، صدر بحقها أيضا حكم قبل يومين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر في في قضية تتعلق بالإساءة إلى موظفي وأعوان الدولة المشتغلين في إدارة الجمارك.

وقالت وسائل إعلام تونسية، إن الدائرة الجناحية 14 لدى محكمة الاستئناف بتونس، أصدرت حكما يقضي بإقرار حكم ابتدائي كان قضى بسجن الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي مريم الدباغ لمدة 3 أشهر.

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