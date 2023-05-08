الديوان الملكي الهاشمي يعلن موعد عقد قران الأمير الحسين
أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن موعد عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل.
وستعقد مراسم عقد القران في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء، كما سيكون هنالك حفل استقبال ومأدبة عشاء مغلقين خاصة بالإعلاميين.
وفتح الديوان الملكي باب التسجيل لوسائل الإعلام العربية والأجنبية الراغبة بتغطية فعاليات عقد القران.
وأشار الديوان الملكي إلى أنه سيتم إصدار عدد محدود من التصاريح بالنظر إلى محدودية المواقع المتاحة.
ونوه الديوان بأن يوم الـ23 من مايو الجاري، هو أخر موعد لتقديم طلبات الاعتماد، وسيتم إبلاغ الإعلاميين الذين يتم اعتمادهم، بمواعيد تسليم التصاريح ومكانها من خلال البريد الإلكتروني.
وتجدر الإشارة إلى أن التصريح سيمكن حامله من الدخول إلى المركز الإعلامي في حديقة زهران، المقابلة للقصر، أو إلى أماكن محددة على طريق الموكب، وفقا لنوع التصريح الممنوح.
11 تعليقات
نرفع أحر التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قران ولي العهد الحسين ألف مبروك .
زواج مبروك تملؤه السعادة بينهما.
تهانينا للعروسين بعقد قران زواجهما بالسعادة والهناء والرفاهية .
جعله الله زواجا مبرووك عليهما واطال الله في عمرهما.
باسم الشعب المغربي نهنئ الديوان الملكي الهاشمي بعقد قران الامير الحسين ألف مبروك لهما وبارك عليهما.
من أجل هذه اللحظة التاريخية ألف مبروك للامير الحسين ووفقهما الله.
مبروك للأسرة الهاشمية بهذا الخبر السعيد الف مبروك جعله الله زواجا مبروكا لهما بالرفاهية والبنين.
آلله يجعل كل ايامك ما فرح وسرور ألف مبروك.
تهانينا القلبية من أرض المغرب إلى بلد الأردن الشقيقة .
ككون مواطنة مغربية اعيش في بلد الأردن الشقيقة ارفع أحر التهاني والتبريكات بمناسبة قران ولي العهد الحسين ألف مبروك إنها مناسبة لا تعوض مرة واحد في عمر الإنسان.
لا يهمنا يتزوجان او يتقاتلان فهذا بين ثقبتها وذيله