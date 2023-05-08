الديوان الملكي الهاشمي يعلن موعد عقد قران الأمير الحسين

2023-05-08 / 09:52
11
هبة بريس - وكالات

أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن موعد عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل.

وستعقد مراسم عقد القران في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء، كما سيكون هنالك حفل استقبال ومأدبة عشاء مغلقين خاصة بالإعلاميين.

وفتح الديوان الملكي باب التسجيل لوسائل الإعلام العربية والأجنبية الراغبة بتغطية فعاليات عقد القران.

وأشار الديوان الملكي إلى أنه سيتم إصدار عدد محدود من التصاريح بالنظر إلى محدودية المواقع المتاحة.

ونوه الديوان بأن يوم الـ23 من مايو الجاري، هو أخر موعد لتقديم طلبات الاعتماد، وسيتم إبلاغ الإعلاميين الذين يتم اعتمادهم، بمواعيد تسليم التصاريح ومكانها من خلال البريد الإلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أن التصريح سيمكن حامله من الدخول إلى المركز الإعلامي في حديقة زهران، المقابلة للقصر، أو إلى أماكن محددة على طريق الموكب، وفقا لنوع التصريح الممنوح.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تخطت المعدل الطبيعي.. موجة حر شديدة تجتاح اسبانيا

تخطت المعدل الطبيعي.. موجة حر شديدة تجتاح اسبانيا

2023-05-08 / 14:53
Photo of السلطات التونسية: تفتيش منزل ابنة الغنوشي وضبط وثائق تمس الأمن القومي

السلطات التونسية: تفتيش منزل ابنة الغنوشي وضبط وثائق تمس…

2023-05-08 / 13:30
Photo of الملك تشارلز يشيد باحتفالات تتويجه على العرش

الملك تشارلز يشيد باحتفالات تتويجه على العرش

2023-05-08 / 13:00
Photo of عبر رسالة.. أبناء “إل تشابو” يتبرأون من والدهم

عبر رسالة.. أبناء “إل تشابو” يتبرأون من والدهم

2023-05-08 / 12:57
Photo of تركيا.. رشق حافلة رئيس بلدية اسطنبول بالحجارة

تركيا.. رشق حافلة رئيس بلدية اسطنبول بالحجارة

2023-05-08 / 11:00
Photo of إسرائيل..قرار لانتاج كهرباء “حلال” يمكن لليهود المتدينين استخدامها أيام السبت

إسرائيل..قرار لانتاج كهرباء “حلال” يمكن لليهود المتدينين استخدامها أيام…

2023-05-07 / 19:31
Photo of فيضانات الكونغو ..ارتفاع الحصيلة إلى نحو 400 قـ..ـتيل

فيضانات الكونغو ..ارتفاع الحصيلة إلى نحو 400 قـ..ـتيل

2023-05-07 / 19:20
Photo of اسبانيا ..تفكيك شبكة تهرب الكوكاكيين من هولندا نحو المغرب

اسبانيا ..تفكيك شبكة تهرب الكوكاكيين من هولندا نحو المغرب

2023-05-07 / 18:55
Photo of إختفاء أموال بالملايين الدولارات تلاحق الرئيس الموريتاني السابق

إختفاء أموال بالملايين الدولارات تلاحق الرئيس الموريتاني السابق

2023-05-07 / 18:46
Photo of استقالة مسؤول رياضي في إيران.. والسبب: نساء يتسابقن بلا حجاب

استقالة مسؤول رياضي في إيران.. والسبب: نساء يتسابقن بلا…

2023-05-07 / 16:08

‫11 تعليقات

  1. نرفع أحر التهاني والتبريكات بمناسبة عقد قران ولي العهد الحسين ألف مبروك .

  5. باسم الشعب المغربي نهنئ الديوان الملكي الهاشمي بعقد قران الامير الحسين ألف مبروك لهما وبارك عليهما.

  7. مبروك للأسرة الهاشمية بهذا الخبر السعيد الف مبروك جعله الله زواجا مبروكا لهما بالرفاهية والبنين.

  10. ككون مواطنة مغربية اعيش في بلد الأردن الشقيقة ارفع أحر التهاني والتبريكات بمناسبة قران ولي العهد الحسين ألف مبروك إنها مناسبة لا تعوض مرة واحد في عمر الإنسان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق