الديوان الملكي الهاشمي يعلن موعد عقد قران الأمير الحسين

2023-05-08 / 09:52
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هبة بريس - وكالات

أعلن الديوان الملكي الهاشمي أن موعد عقد قران ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، على الآنسة رجوة خالد السيف، في الأول من يونيو المقبل.

وستعقد مراسم عقد القران في قصر زهران، وبعدها يتوجه الموكب إلى قصر الحسينية، حيث سيقام حفل استقبال ومأدبة عشاء، كما سيكون هنالك حفل استقبال ومأدبة عشاء مغلقين خاصة بالإعلاميين.

وفتح الديوان الملكي باب التسجيل لوسائل الإعلام العربية والأجنبية الراغبة بتغطية فعاليات عقد القران.

وأشار الديوان الملكي إلى أنه سيتم إصدار عدد محدود من التصاريح بالنظر إلى محدودية المواقع المتاحة.

ونوه الديوان بأن يوم الـ23 من مايو الجاري، هو أخر موعد لتقديم طلبات الاعتماد، وسيتم إبلاغ الإعلاميين الذين يتم اعتمادهم، بمواعيد تسليم التصاريح ومكانها من خلال البريد الإلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أن التصريح سيمكن حامله من الدخول إلى المركز الإعلامي في حديقة زهران، المقابلة للقصر، أو إلى أماكن محددة على طريق الموكب، وفقا لنوع التصريح الممنوح.

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