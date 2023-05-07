وجدة ..فرقة مكافحة العصابات تضع حدا لمروج مشروبات كحولية

2023-05-07 / 22:11
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هبة بريس - وجدة

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن وجدة، مساء اليوم الأحد 7 ماي الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 40 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بترويج المشروبات الكحولية بدون رخصة.

وجرت عملية الايقاف بزنقة الجاحظ حيث ضبط المعني بالامر متلبسا بممارسة نشاطه الغير مشروع بمنزله. حيث اسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار نفس القضية عن حجز ما مجموعه 471 قنينة خمر مختلفة الانواع فضلا عن هاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات مبيعات النشاط المحظور.
وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

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‫16 تعليقات

  1. لاحول ولاقوة الابالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل لمثل هاؤلاء البشر كفاكم تخريبا لهاؤلاء الشباب

  4. كيخص يتحاكم او ميحنش فيه القاضي بزااااف هدشي اولي دار الدنب يستاهل اللعقوبة

  5. هدا محشم علا عمرو محشم علا انه عندو سوابيق ابنادم مبقاش كيخاف الله الله يخد فيه الحق دمرو لينا اللبلاد والشباب

  6. اللهم نسالك الستر والعافيه يارب العالمين وابعد عنا الحرام وهدينا وهدي شبابنا الى الطريق الموستقيم انك انت الرحمان الرحيم

  7. لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحن دولة إسلامية لانريد هذه المناكر والفواحش لهذا يجب على الحكومة أن تضع حدا لمروج المشروبات الكحولية وعدم اعطائهم رخصة لبيعها..

  8. هذه الحكومة لا تعطي الرخص للمواطن المغربي البسيط من أجل فتح دكان يتمعش به ولكن للاسف الشديد تمنح الرخص لفتح (بارات) من أجل بيع الخمور بشتى أنواعها ..

  9. المستفيد الوحيد من أرباح بيع الخمور هم الدولة وذالك من الضرائب والرسوم الجمروكية ولاحولة ولاقوة الا بالله العلي العظيم.

  10. للملاحظة فقط لا يوجد قانون يمنح رخص لمروج المشروبات الكحولية في محلات تجارية..

  11. شرب الخمر يدمر ويخرب عقول الشباب وتدمرها وهي المسبب الرئيسي في ارتكاب الجريمة البشعة لهذا يجب على الحكومة منع هؤلاء من بيعها..

  12. قال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم (.. إنما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاججتنبوه لعلكم تفلحون).

  13. لايسمح بتاتا بيع الخمور في بلد إسلامي لأن عوامله وخيمة على شبابنا وشباتنا بسببه يرتكبون جرائم وحوادث السير وحسبنا آلله ونعم الوكيل في من سولت له نفسه ببيعها ..

  14. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما أكبر من نفعهما.)

  15. نتمنى محاكمته في أسرع وقت ممكن باقصى عوقبة حتى يكون عبرة لغيره لمن سولت له نفسه بفعل هذه الأفعال اللاخلاقية الإجرامية في حق الضحايا الأبرياء من شباب وقاصرين .

  16. يجب الابتعاد عنها واجتنابها لأنها أعمال الشيطان وهي تؤدي بنا إلى التهلكة وخراب البيوت وحسبنا آلله ونعم الوكيل في كل من قام ببيع الخمور وترويجها..

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