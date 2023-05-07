انقاذ طفل ..حريق يأتي على شقة سكنية بطنجة

2023-05-07 / 21:37
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هبة بريس - مكتب طنجة

اندلع حريق عشية الأحد 07 أبريل 2023 بشقة سكينة بمجمع الضحى الوفاء عمارة 11الطابق الخامس قرب المركز التجاري مرجان طريق الرباط.

وقال شهود عيان ،أن الحريق شب بالشقة حوالي الرابعة والنصف، حيث أتى تقريبا على أثاث الشقة ، في وقت تم فيه انقاذ طفل كان داخل الشقة من طرف الجيران .

وحضرت الشرطة العلمية إلى مكان الحادث بعد تدخل رجال المطافئ الذين حلوا بالمكان بناء على اتصال من احد الجيران الذي رجح ان تكون فرضية انفجار الشاحن الكهربائي للهاتف هو من ادى إلى نشوب الحريق .

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