أكرد يواصل تألقه مع وست هام بأداء ممتاز أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

هبة بريس : رياضة

واصل الدولي المغربي نايف أكرد مستواه المميز وقدم مردودا ممتازا أمام مانشستر يونايتد في المباراة التي فاز فيها فريقه بهدف دون رد، اليوم الأحد، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي.

ولعب أكرد أساسيا من جانب وست هام وخاض دقائق المباراة كاملة، إذ قام بـ 5 تشتيتات وأوقف تسديدتين وقام بعرقلة واحدة، كما لمس الكرة 41 مرة وبلغت دقة تمريراته حوالي 87 في المائة.

وشارك اللاعب في نزال أرضي واحد ربحه كما ربح نزالا هوائيا واحدا من اصل اثنين، وقام بتسديدتين تم اعتراضهما.

ووفقا لمنصة “سوفا سكور” فقد نال أكرد تنقيط 7.3 على 10 وهو أعلى تنقيط بين مدافعي فريقه.

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