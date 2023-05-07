Ultra-Orthodox Jewish men walk around in the Me'a She'arim neighborhood in Jerusalem, Israel, on Sunday, Aug. 1, 2010. Almost 60 percent of Israel's ultra-Orthodox men don't have jobs. The second-fastest-growing population group in the country after the Bedouin, they have prompted Bank of Israel Governor Stanley Fischer and Finance Minister Yuval Steinitz to assert that the haredim, as they are called in Hebrew, may impede Israel's prosperity. Photographer: Ahikam Seri/Bloomberg via Getty Images

إسرائيل..قرار لانتاج كهرباء “حلال” يمكن لليهود المتدينين استخدامها أيام السبت

2023-05-07 / 19:31
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هبة بريس - وكالات

وافقت إسرائيل، الأحد، على خطة لإنشاء شبكة لتخزين الطاقة في مدنها بهدف إنتاج كهرباء “كوشير” أو “حلال” يمكن لليهود المتدينين استخدامها أيام السبت وفق تعاليمهم.

ويتزايد الطلب على الطاقة المخزنة في أنحاء العالم كوسيلة لاستخدام الطاقة الشمسية في أوقات الليل وللمساعدة في التحول إلى النقل المعتمد على الكهرباء.

ومع تشكيل حكومة جديدة تتمتع بتمثيل ديني قوي في إسرائيل، يتزايد الاهتمام بالمجتمعات المتدينة التي تتقيد بالتعاليم اليهودية، ومنها القيود المفروضة على استخدام الكهرباء في يوم السبت.

ولا يشغل اليهود المتدينون الأجهزة الكهربائية في أيام السبت، لكن بعض الأنظمة مثل مكيفات الهواء أو سخانات المياه يمكن تشغيلها مسبقا وتركها تعمل طوال اليوم.

وتقول وزارة الطاقة الإسرائيلية إن المولدات في بعض الأحياء تُشغّل في وقت مبكر، لكي توفر الكهرباء طوال اليوم، وهذا الأمر مكلف وملوث للبيئة ويمكن أن يمثل خطرا.

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