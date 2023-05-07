الجامعة العربية تؤكد على احترام سيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه

هبة بريس - متابعة

دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في ختام اجتماعه الطارئ، اليوم الأحد 7 ماي بالقاهرة، الى ضرورة الاحترام الكامل لسيادة السودان ووحدة وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

وطالب مجلس الجامعة، في الجلسة المخصصة للسودان، بالتعامل مع الأزمة الحالية باعتبارها شأنا داخليا سودانيا، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في الشأن السوداني تجنبا لتأجيج الصراع وتهديد السلم والأمن الإقليميين.

كما دعا المجلس الى التواصل مع الأطراف السودانية والدول المؤثرة إقليميا ودوليا والمنظمات الدولية ذات الصلة بالأمر بهدف التوصل لتسوية الأزمة، ووقف كامل ومستدام لإطلاق النار.

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