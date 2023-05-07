خطوة واحدة فقط تفصل أشبال الأطلس عن التأهل إلى مونديال الفتيان

2023-05-07 / 18:59
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هبة بريس : رياضة

بات المنتخب الوطني المغربي على بعد خطوة واحدة فقط من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لأقل من 17 سنة، عندما يواجه نظيره الجزائري، يوم الأربعاء القادم، ضمن ربع نهائي كأس أفريقيا.

ويحتاج أشبال الأطلس للفوز على الجزائر من أجل التأهل مباشرة إلى المونديال، حيث تتأهل منتخبات المربع الذهبي لبطولة أفريقيا مباشرة إلى العرس الكروي العالمي للفتيان.

ومعلوم أن المنتخب المغربي تأهل كمتصدر للمجموعة الثانية، بعدما حقق ست نقاط من فوزين على جنوب أفريقيا ونيجيريا وخسارة أمام زامبيا.

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