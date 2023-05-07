شاطئ العرائش يلفظ جــ..ـثة فتاة قاصر قضت غرقا
هبة بريس - مكتب طنجة
لفظ شاطئ منطقة بولنعيجات ضواحي العرائش، عشية اليوم الأحد، جثة فتاة قاصر.
وقالت مصادر محلية ، إن الجثة لفتاة قاصر قضت غرقا في شاطئ الصول بمنطقة أشقار بطنجة.
وأكدت نفس المصادر، أن عملية البحث كانت على قدم وساق من طرف الوقاية المدنية منذ إبلاغها بحادث الغرق.
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اللهم ارحمها واغفر لها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة يارب إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
كل نفس ذائقة الموت ولكن ليست بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة نتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسرة الفقيدة لأهليها إن لله وإن إليه راجعون.
ربما هناك من قام بشنقها وقام برميها في البحر لهذا يجب على السلطات الأمنية مع تنسيق الشرطة العلمية للوصول إلى الحقيقة ومدبر هذه الجريمة التي ذهبت ضحيتها هذه الفتاة القاصر. وحسبنا آلله ونعم الوكيل.
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة الفتاة القاصر التي لفظها البحر .
نطالب من السلطات الأمنية أن تجري عملية البحث الدقيق لملامسة هذه الجريمة المنظمة من طرف ربما شباب مراهق وطائش قاموا باغتصابها ومن بعد قاموا برميها في البحر حتى تظن الشرطة انها ماتت غرقا والله اعلم.
لقد ماتت شهيدة لاذنب لها ومن قام يقتلها ورميها في البحر هو من سيحاسب ويعاقب دنيا واخرة ، وروح الإنسان عزيزة عند الله.وستظهر الحقيقة بإذن الله تعالى. إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم صبر اهليها الصبر والسلوان يآرب واغفر لها واسكنها فسيح جناتك الواسعة إن لله وإن إليه راجعون.
الموت بهذه الطريقة تكتب عند الله شهيدة والله اعلم.
آلله أكبر ما هذآ الخبر المحزن والمؤلم الذي نقرؤه لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صبر عائلتها الصبر والسلوان يآرب واغفر لها واسكنها الفردوس الأعلى إنك سميع مجيب الدعاء.