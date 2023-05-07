شاطئ العرائش يلفظ جــ..ـثة فتاة قاصر قضت غرقا

هبة بريس - مكتب طنجة

لفظ شاطئ منطقة بولنعيجات ضواحي العرائش، عشية اليوم الأحد، جثة فتاة قاصر.

وقالت مصادر محلية ، إن الجثة لفتاة قاصر قضت غرقا في شاطئ الصول بمنطقة أشقار بطنجة.

وأكدت نفس المصادر، أن عملية البحث كانت على قدم وساق من طرف الوقاية المدنية منذ إبلاغها بحادث الغرق.

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