إحداث مفوضية للشرطة بالميناء الجوي لكلميم
في إطار مواكبة توسع أنشطة النقل الجوي الذي تعرفه الأقطاب الحضرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة أعطت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد 07 ماي، الضوء الأخضر لإحداث مفوضية للشرطة خاصة بالميناء الجوي بمدينة كلميم.
وتروم البنية الأمنية الجديدة توفير خدمات المراقبة الحدودية الجوية وأمن الطيران المدني بمطار مدينة كلميم خصوصا عمليات استقبال المسافرين واخضاعهم لإجراءات مراقبة وختم وثائق السفر عند الوصول والمغادرة وكذا تأمين منشآت هذه المنشأة الجوية خصوصا في ظل التطور الكبير الذي عرفته خلال السنوات المنصرمة فيما يخص حركية المسافرين سواء عبر رحلات جوية داخلية أو دولية.
وستمكن البنية الأمنية الجديدة من تدعيم مصالح الشرطة بميناء كلميم الجوي بموارد بشرية إضافية مؤهلة في مجال أمن المنافذ الحدودية وكذا مدها بكافة الوسائل والمعدات اللوجستيكية والتقنية الضرورية، وكذا أنظمة المراقبة الحدودية المعلوماتية، خصوصا المتعلقة باستعمال برنامج تدبير المراكز الحدودية «SGPF».
ويندرج إحداث هذه البنية الأمنية الجديدة في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة تطور أنشطة تنقل الأشخاص ونقل البضائع عبر المراكز الحدودية الوطنية، وذلك من خلال توفير خدمات شرطية متكاملة، تعمل وفق استراتيجيات تراعي المعايير الدولية المعمول بها في مجال شرطة الحدود وسلامة الملاحة الجوية.
10 تعليقات
تحية وتقدير لكل أبطال الأمن الوطني الذي يسهر على حماية المواطنين المسافرين عبر الطائرة او البواخر.
لنا الثقة الكاملة في المجهودات الجبارة والتضحيات المبذولة لمواصلة الأمن والأمان والاستقرار في الأقاليم الجنوبية وبالاخص إقليم كلميم.
الأجهزة الأمنية تقوم بدورها كما ينبغي حفظهم الله جميعا إنهم فعلا أبطال .
أبطال الأمن الوطني سواء كانوا في الحدود البرية او الجوية نفتخر بهم.
نطالب من السيد الحموشي بتكثير المراقبة المستمرة وبالاخص ونحن مقبلين على فصل الصيف التي تكثر به الدخول الجالية المغربية من الديار الأوروبية إلى وطنهم عبر البواخر والمطارات..
في تلك الأقاليم الجنوبية الأمن الوطني قليل نحن جد ماسة له من أجل حماية المواطنين من الجرائم وترويج للمخذرات بها لهذا نطالب من السيد الحموشي بتكثير الأمن الوطني بمدينة كلميم التي هي وجهة الاجانب السياح.
كل ما أقوله هو اعانكم الله على مجهوداتكم المبذولة لمواصلة النهوض بمغرب يملؤه الاستقرار والأمان والطمأنينة جزاكم الله خيرا على ما تفعلون.
هذآ هو بلدنا الحبيب برعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره يملؤه الأمن والأمان والاستقرار .
الأمن والحماية لابد منهم وبالاخص ما نعيشه اليوم من جرائم وارهاب تشكراتنا لكل عناصر الأمن والشرطة بجميع أنواعه وأحكامه.
لو لا الأمن والأمان والاستقرار لعمت الفوضى في الإقليم كلميم حدث ولا حرج..