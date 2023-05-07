إحداث مفوضية للشرطة بالميناء الجوي لكلميم

2023-05-07 / 17:25
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هبة بريس

في إطار مواكبة توسع أنشطة النقل الجوي الذي تعرفه الأقطاب الحضرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة أعطت المديرية العامة للأمن الوطني اليوم الأحد 07 ماي، الضوء الأخضر لإحداث مفوضية للشرطة خاصة بالميناء الجوي بمدينة كلميم.

وتروم البنية الأمنية الجديدة توفير خدمات المراقبة الحدودية الجوية وأمن الطيران المدني بمطار مدينة كلميم خصوصا عمليات استقبال المسافرين واخضاعهم لإجراءات مراقبة وختم وثائق السفر عند الوصول والمغادرة وكذا تأمين منشآت هذه المنشأة الجوية خصوصا في ظل التطور الكبير الذي عرفته خلال السنوات المنصرمة فيما يخص حركية المسافرين سواء عبر رحلات جوية داخلية أو دولية.

وستمكن البنية الأمنية الجديدة من تدعيم مصالح الشرطة بميناء كلميم الجوي بموارد بشرية إضافية مؤهلة في مجال أمن المنافذ الحدودية وكذا مدها بكافة الوسائل والمعدات اللوجستيكية والتقنية الضرورية، وكذا أنظمة المراقبة الحدودية المعلوماتية، خصوصا المتعلقة باستعمال برنامج تدبير المراكز الحدودية «SGPF».

ويندرج إحداث هذه البنية الأمنية الجديدة في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة تطور أنشطة تنقل الأشخاص ونقل البضائع عبر المراكز الحدودية الوطنية، وذلك من خلال توفير خدمات شرطية متكاملة، تعمل وفق استراتيجيات تراعي المعايير الدولية المعمول بها في مجال شرطة الحدود وسلامة الملاحة الجوية.

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