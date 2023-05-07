أرباب المقاهي بالرباط يلوحون بإضراب إنذاري

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لوح مالكي وأرباب المقاهي و المطاعم بالعاصمة الرباط، بخوض إضراب ” إنذاري” ضد قرار جبائي بعد القرار الجبائي لعمدة الرباط أسماء أغلالو، التي حددت مبالغ مالية تصل إلى 520 درهما للمتر على مستوى أكدال والسويسي للاستغلال المؤقت الملك العمومي.

وكانت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، قد عقد يوم أمس السبت 6 ماي الجاري، إجتماع بغرفة الصناعة والتجارة والخدمات لجهة فاس مكناس، من أجل تدارس خطوة الإضراب الإنذاري الذي يرتقب خوضه خلال الأيام المقبلة.

وفي نفس السياق، يرى مهنيو المقاهي و المطاعم بالعاصمة، بأن “مجلس جماعة مدينة الرباط أصدر قرارا جبائيا للرفع من رسم الاستغلال المؤقت للملك العمومي من 50 إلى 520 درهما، ما يناهز 600 أو 700 في المائة”.

وكانت الجامعة الممثلة للمهنيين، قد رفضت هذا القرار الجبائي واحتجت بشأنه وراسلت عمدة الرباط ووالي الرباط دون أي رد يذكر، حيث توصل عدد من أرباب المقاهي والمطاعم بإشعارات لدفع تلك المبالغ الضخمة وفقا للقرار الجبائي الجديد”.

و يرى المهنيين بالعاصمة انهم لا يمانعون في الرفع من الرسم الجبائي السابق، بزيادة من 10 إلى 20 في المائة، حيث ستظل مقبولة نسبيا، لكن أن يتم الرفع بنسبة 600 أو 700 في المائة، فإن الأمر غير مقبول” بحسب ممثليهم في الجامعة.

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